దేశంలో ఏ ఆలయంలో లేని సౌకర్యాలు తిరుమలలో ఉన్నాయి: ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 2:13 PM IST
MLC Nagababu Visits Tirumala With His Family : తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తన భార్య పద్మజ, కుమార్తె నిహారిక, కొడుకు వరుణ్ తేజ్, కోడలు లావణ్య త్రిపాఠితో కలిసి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అంతకుముందు తెల్లవారుజామున, ఆ కుటుంబం స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొంది. టీటీడీ అధికారులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికి, వారి పర్యటనకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం, ఆ ప్రముఖులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించి మూలవిరాట్టును దర్శించుకుని, తమ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనాలు అందించి స్వామివారి తీర్థ-ప్రసాదాలను బహూకరించారు. తన మనుమడికి తలనీలాలు సమర్పించే కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు తాము తిరుమలకు వచ్చామని ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తెలిపారు. భారతదేశంలోని మరే ఇతర ఆలయంలోనూ లేని అద్భుతమైన సౌకర్యాలు తిరుమలలో ఉండటం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
MLC Nagababu Visits Tirumala With His Family : తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తన భార్య పద్మజ, కుమార్తె నిహారిక, కొడుకు వరుణ్ తేజ్, కోడలు లావణ్య త్రిపాఠితో కలిసి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అంతకుముందు తెల్లవారుజామున, ఆ కుటుంబం స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొంది. టీటీడీ అధికారులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికి, వారి పర్యటనకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం, ఆ ప్రముఖులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించి మూలవిరాట్టును దర్శించుకుని, తమ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనాలు అందించి స్వామివారి తీర్థ-ప్రసాదాలను బహూకరించారు. తన మనుమడికి తలనీలాలు సమర్పించే కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు తాము తిరుమలకు వచ్చామని ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తెలిపారు. భారతదేశంలోని మరే ఇతర ఆలయంలోనూ లేని అద్భుతమైన సౌకర్యాలు తిరుమలలో ఉండటం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.