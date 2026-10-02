ETV Bharat / Videos

దేశంలో ఏ ఆలయంలో లేని సౌకర్యాలు తిరుమలలో ఉన్నాయి: ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మనవడి తలనీలాలు సమర్పించేందుకు తిరుమలకు వచ్చిన ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MLC Nagababu Visits Tirumala With His Family  : తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తన భార్య పద్మజ, కుమార్తె నిహారిక, కొడుకు వరుణ్ తేజ్, కోడలు లావణ్య త్రిపాఠితో కలిసి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అంతకుముందు తెల్లవారుజామున, ఆ కుటుంబం స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొంది. టీటీడీ అధికారులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికి, వారి పర్యటనకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం, ఆ ప్రముఖులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించి మూలవిరాట్టును దర్శించుకుని, తమ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనాలు అందించి స్వామివారి తీర్థ-ప్రసాదాలను బహూకరించారు. తన మనుమడికి  తలనీలాలు సమర్పించే కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు తాము తిరుమలకు వచ్చామని ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తెలిపారు. భారతదేశంలోని మరే ఇతర ఆలయంలోనూ లేని అద్భుతమైన సౌకర్యాలు తిరుమలలో ఉండటం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

MLC Nagababu Visits Tirumala With His Family  : తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తన భార్య పద్మజ, కుమార్తె నిహారిక, కొడుకు వరుణ్ తేజ్, కోడలు లావణ్య త్రిపాఠితో కలిసి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అంతకుముందు తెల్లవారుజామున, ఆ కుటుంబం స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొంది. టీటీడీ అధికారులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికి, వారి పర్యటనకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం, ఆ ప్రముఖులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించి మూలవిరాట్టును దర్శించుకుని, తమ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనాలు అందించి స్వామివారి తీర్థ-ప్రసాదాలను బహూకరించారు. తన మనుమడికి  తలనీలాలు సమర్పించే కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు తాము తిరుమలకు వచ్చామని ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తెలిపారు. భారతదేశంలోని మరే ఇతర ఆలయంలోనూ లేని అద్భుతమైన సౌకర్యాలు తిరుమలలో ఉండటం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

VARUN TEJ AND LAVANYA TRIPATHI
MLC NAGABABU GRANDSON
VARUN TEJ PROJECTS
తిరుమలకు వచ్చిన నాగబాబు
MLC NAGABABU VISITS TIRUMALA

ఇలాంటి కథనాలు

Six Foot Long Cobra Swallowed 12 Eggs

పన్నెండు గుడ్లు మింగిన నాగుపాము- ఆపై ఏం జరిగిందంటే!

October 2, 2026 at 12:29 PM IST
Chintalamuni Nallareddy Swamy Dasami Festivals

కూత పెట్టిన ఎమ్మెల్యే - దశమి ఉత్సవాల్లో జోరుగా కబడ్డీ, ఒంగోలు ఎద్దుల బండలాగుడు పోటీలు

October 2, 2026 at 10:54 AM IST
Video of Mother and Son's Journey on Bike Goes Viral on Social Media

అమ్మపై ప్రేమ కనిపించిందిలా - సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన తల్లీకొడుకు ప్రయాణం వీడియో

October 2, 2026 at 7:36 AM IST
Rajendra Prasad on AP Local Polls

బీసీ రిజర్వేషన్లపైనా హైకోర్టు తీర్పును శిరసావహించాల్సిందే: సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్‌

October 1, 2026 at 8:14 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.