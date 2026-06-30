వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టేలా కందకాలు తవ్వడం అభినందనీయం: ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు - MLC NAGABABU TOUR IN ARAKU VALLEY
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 3:45 PM IST
MLC Nagababu on Tour of Araku Valley in Alluri District : భూగర్భ జలాల పెంపునకు వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టేలా ఉపాధి హామీ పనుల్లో భాగంగా కందకాలు తవ్వడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు అన్నారు. అల్లూరి జిల్లా అరకులోయ పర్యటనలో భాగంగా నాగబాబు చంపి గ్రామంలో జరుగుతున్న ఉపాధి హామీ పనులను పరిశీలించారు. కూలీలతో మాట్లాడిన ఆయన వారికి అందుతున్న సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. అదే విధంగా ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా చేపట్టిన పనులు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. గిరిజన ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాల పెంపునకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలు బాగున్నాయని నాగబాబు తెలిపారు. కందకాల తవ్వకాలతో భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయన్నారు.
"కొండ ప్రాంతాల్లో కురిసే ప్రతి వర్షపు చుక్కా ఎంతో విలువైనది. ఈ కొండల్లో అత్యంత సారవంతమైన నేలలు ఉన్నాయి. పైన పడే వర్షపాతం దిగువ ప్రాంతానికి చేరి, కొంత భూగర్భంలోకి ఇంకుతుంది. మిగిలిన నీరంతా వాగులు, వంకలు, నదుల ద్వారా చివరకు సముద్రాల్లో కలిసిపోతుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాల్లో 5 మీటర్ల పొడవు, 1 మీటరు వెడల్పు, 1 మీటరు లోతుతో ప్రత్యేక కందకాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ వినూత్న విధానం వల్ల వర్షపు నీరు ఎక్కడికక్కడే భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది." - నాగబాబు ఎమ్మెల్సీ
MLC Nagababu on Tour of Araku Valley in Alluri District : భూగర్భ జలాల పెంపునకు వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టేలా ఉపాధి హామీ పనుల్లో భాగంగా కందకాలు తవ్వడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు అన్నారు. అల్లూరి జిల్లా అరకులోయ పర్యటనలో భాగంగా నాగబాబు చంపి గ్రామంలో జరుగుతున్న ఉపాధి హామీ పనులను పరిశీలించారు. కూలీలతో మాట్లాడిన ఆయన వారికి అందుతున్న సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. అదే విధంగా ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా చేపట్టిన పనులు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. గిరిజన ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాల పెంపునకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలు బాగున్నాయని నాగబాబు తెలిపారు. కందకాల తవ్వకాలతో భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయన్నారు.
"కొండ ప్రాంతాల్లో కురిసే ప్రతి వర్షపు చుక్కా ఎంతో విలువైనది. ఈ కొండల్లో అత్యంత సారవంతమైన నేలలు ఉన్నాయి. పైన పడే వర్షపాతం దిగువ ప్రాంతానికి చేరి, కొంత భూగర్భంలోకి ఇంకుతుంది. మిగిలిన నీరంతా వాగులు, వంకలు, నదుల ద్వారా చివరకు సముద్రాల్లో కలిసిపోతుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాల్లో 5 మీటర్ల పొడవు, 1 మీటరు వెడల్పు, 1 మీటరు లోతుతో ప్రత్యేక కందకాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ వినూత్న విధానం వల్ల వర్షపు నీరు ఎక్కడికక్కడే భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది." - నాగబాబు ఎమ్మెల్సీ