తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య విభజన సమస్యలను కేసీఆర్, జగన్ పరిష్కారం కానివ్వలేదు : ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల - MLA GORANTLA COMMENTS ON YSRCP
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 5:25 PM IST
MLA Gorantla Butchaiah Chowdary Comments ON YSRCP : ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా అవమానాలు ఎదురైనా కూటమి కొనసాగుతుందని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు. ముందుచూపు గల సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వాన్ని డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పారు. సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్లతో ఆయన్ను రెచ్చగొట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ చూస్తోందన్నారు. రాజమహేంద్రవరంలో మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏమీ చేయలేదని ధ్వజమెత్తారు.
జగన్ నియంత అని, గోదావరిపై దిగువ రాష్ట్రంగా ఏపీ ప్రభుత్వం బనకచర్ల ప్రాజెక్టు నిర్మించుకుంటే తప్పేంటి? అధికారంలో లేనప్పుడు చంద్రబాబుపై విమర్శలు చేయడం కేసీఆర్కు అలవాటని మండిపడ్డారు. ఆయన తన కంటే జూనియర్ అని, కేసీఆర్ హయాంలో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అవినీతిపై విచారణ జరుగుతోందన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య విభజన సమస్యలను కేసీఆర్, జగన్ పరిష్కారం కానివ్వలేదన్నారు. తెలుగు యూనివర్సిటీ సమస్యను ఇటీవల పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కొడాలి నాని, వల్లభనేని వంశీ నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని గతంలోనే చెప్పేవాడిని అన్నారు. తన మాట విననందుకు ఇప్పుడు వాళ్లు ఫలితం అనుభవిస్తున్నారని గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి వ్యాఖ్యానించారు.
MLA Gorantla Butchaiah Chowdary Comments ON YSRCP : ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా అవమానాలు ఎదురైనా కూటమి కొనసాగుతుందని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు. ముందుచూపు గల సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వాన్ని డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పారు. సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్లతో ఆయన్ను రెచ్చగొట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ చూస్తోందన్నారు. రాజమహేంద్రవరంలో మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏమీ చేయలేదని ధ్వజమెత్తారు.
జగన్ నియంత అని, గోదావరిపై దిగువ రాష్ట్రంగా ఏపీ ప్రభుత్వం బనకచర్ల ప్రాజెక్టు నిర్మించుకుంటే తప్పేంటి? అధికారంలో లేనప్పుడు చంద్రబాబుపై విమర్శలు చేయడం కేసీఆర్కు అలవాటని మండిపడ్డారు. ఆయన తన కంటే జూనియర్ అని, కేసీఆర్ హయాంలో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అవినీతిపై విచారణ జరుగుతోందన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య విభజన సమస్యలను కేసీఆర్, జగన్ పరిష్కారం కానివ్వలేదన్నారు. తెలుగు యూనివర్సిటీ సమస్యను ఇటీవల పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కొడాలి నాని, వల్లభనేని వంశీ నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని గతంలోనే చెప్పేవాడిని అన్నారు. తన మాట విననందుకు ఇప్పుడు వాళ్లు ఫలితం అనుభవిస్తున్నారని గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి వ్యాఖ్యానించారు.