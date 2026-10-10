తుని వెంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు - పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:41 PM IST
MLA Divya Attended Brahmotsavam : కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలోని స్థానిక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో తుని ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ నెల 20వ తేదీ వరకు అత్యంత వైభవంగా సాగనున్న ఈ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా, మొదటి రోజు ఆలయ సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. అనంతరం ఆమెకు ఆలయ అర్చకులు వేదాశీర్వచనం అందించి, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఉత్సవాల నిర్వహణకు సంబంధించి ఆలయ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న వివిధ ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్యే నిశితంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ శాఖల అధికారులు, ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులతో ఆమె ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ఎక్కడా ఎలాంటి లోపాలు తలెత్తకుండా సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. ఆలయానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్క భక్తుడికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, అత్యంత తృప్తికరమైన రీతిలో స్వామివారి దివ్య దర్శనం లభించేలా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను కోరారు.
MLA Divya Attended Brahmotsavam : కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలోని స్థానిక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో తుని ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ నెల 20వ తేదీ వరకు అత్యంత వైభవంగా సాగనున్న ఈ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా, మొదటి రోజు ఆలయ సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. అనంతరం ఆమెకు ఆలయ అర్చకులు వేదాశీర్వచనం అందించి, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఉత్సవాల నిర్వహణకు సంబంధించి ఆలయ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న వివిధ ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్యే నిశితంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ శాఖల అధికారులు, ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులతో ఆమె ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ఎక్కడా ఎలాంటి లోపాలు తలెత్తకుండా సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. ఆలయానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్క భక్తుడికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, అత్యంత తృప్తికరమైన రీతిలో స్వామివారి దివ్య దర్శనం లభించేలా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను కోరారు.