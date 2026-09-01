హౌసింగ్ బోర్డు ఎండీ తీరుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేస్తా : ఎమ్మెల్యే దానం
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Published : September 1, 2026 at 1:22 PM IST
MLA Danam Nagender Fire on Housing Board MD : తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు ఎండీ వీపీ గౌతమ్ ప్రవర్తన తీరుపై ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయన వ్యవహార శైలి ఏమాత్రం బాలేదని, ఇందిరమ్మ టవర్స్ కేటాయింపులో జవాబుదారితనం లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎండీ గౌతమ్ తీరుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేస్తానని హెచ్చరించారు. ఆయన వ్యవహరిస్తున్న తీరు వల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మొదటి విడతలో తన నియోజకవర్గానికి 480 ఫ్లాట్స్ కేటాయిస్తే అందులో కేవలం 120 ఇళ్లనే తన నియోజకవర్గమైన ఖైరతాబాద్ ప్రజలకు ఇచ్చారని ధ్వజమెత్తారు. మిగతా 360 ఇళ్లు ఎక్కడికి పోయాయని దానం ప్రశ్నించారు. అధికారులు తమ వైఖరిని మార్చుకుని ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చేలా పని చేయాలని సూచించారు. తన 30 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొని ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పారు. గతంలో ఓ అధికారి ఇలా చేస్తే అతడిని కొట్టి, జైలుకు వెళ్లి వచ్చిన చరిత్ర తనకుందని గుర్తు చేశారు.
MLA Danam Nagender Fire on Housing Board MD : తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు ఎండీ వీపీ గౌతమ్ ప్రవర్తన తీరుపై ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయన వ్యవహార శైలి ఏమాత్రం బాలేదని, ఇందిరమ్మ టవర్స్ కేటాయింపులో జవాబుదారితనం లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎండీ గౌతమ్ తీరుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేస్తానని హెచ్చరించారు. ఆయన వ్యవహరిస్తున్న తీరు వల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మొదటి విడతలో తన నియోజకవర్గానికి 480 ఫ్లాట్స్ కేటాయిస్తే అందులో కేవలం 120 ఇళ్లనే తన నియోజకవర్గమైన ఖైరతాబాద్ ప్రజలకు ఇచ్చారని ధ్వజమెత్తారు. మిగతా 360 ఇళ్లు ఎక్కడికి పోయాయని దానం ప్రశ్నించారు. అధికారులు తమ వైఖరిని మార్చుకుని ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చేలా పని చేయాలని సూచించారు. తన 30 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొని ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పారు. గతంలో ఓ అధికారి ఇలా చేస్తే అతడిని కొట్టి, జైలుకు వెళ్లి వచ్చిన చరిత్ర తనకుందని గుర్తు చేశారు.