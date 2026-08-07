ETV Bharat / Videos

పార్టీ మార్పుపై ఎమ్మెల్యే దానం హాట్​ కామెంట్స్ - ఎమ్మెల్యే దానం తాజా వ్యాఖ్యలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పార్టీ మార్పుపై ఎమ్మెల్యే దానం హాట్​ కామెంట్స్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 6:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MLA Danam Nagendar On Party Change : తాను తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ స్పష్టం చేశారు. తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రశంసించినట్లు వీడియోలను వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. హైదరాబాద్‌లోని హిమాయత్‌నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉజ్వల రికవరీ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న అనంతరం దానం నాగేందర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, కేసీఆర్‌లతో సమానంగా ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నారని తాను చెప్పిన మాటలను సైతం వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరబోతున్నారంటూ కూడా కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అవాస్తవ ప్రచారాలకు వేదికగా మారుతున్న సోషల్ మీడియాపై కట్టడి అవసరమని అవసరమైతే పూర్తిగా నిషేధించాలనే అభిప్రాయాన్ని దానం వ్యక్తం చేశారు. 

MLA Danam Nagendar On Party Change : తాను తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ స్పష్టం చేశారు. తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రశంసించినట్లు వీడియోలను వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. హైదరాబాద్‌లోని హిమాయత్‌నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉజ్వల రికవరీ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న అనంతరం దానం నాగేందర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, కేసీఆర్‌లతో సమానంగా ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నారని తాను చెప్పిన మాటలను సైతం వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరబోతున్నారంటూ కూడా కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అవాస్తవ ప్రచారాలకు వేదికగా మారుతున్న సోషల్ మీడియాపై కట్టడి అవసరమని అవసరమైతే పూర్తిగా నిషేధించాలనే అభిప్రాయాన్ని దానం వ్యక్తం చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DANAM LATEST COMMENTS ON CM
DANAM NAGENDAR ON PARTY CHANGE
MLA DANAM NAGENDAR
ఎమ్మెల్యే దానం తాజా వ్యాఖ్యలు
MLA DANAM RESPONSE TO PARTY CHANGE

ఇలాంటి కథనాలు

Bonalu Celebrations 2026 At Assembly

అసెంబ్లీ ఆవరణలో ఘనంగా బోనాల వేడుకలు - పాల్గొన్న అసెంబ్లీ స్పీకర్, శాసనమండలి ఛైర్మన్

August 7, 2026 at 8:30 PM IST
Stream Overflows In Gairan Thanda

తండా దాటాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే!

August 7, 2026 at 1:03 PM IST
NTR Trust Helps Assam Flood Victims

అసోం వరద బాధితులకు ఎన్టీఆర్​ ట్రస్ట్​ ఆపన్నహస్తం

August 6, 2026 at 8:01 PM IST
victim gangadhar

రష్యాకు పంపిస్తానని అర్మేనియా పంపించారు - నన్ను కాపాడండి సారూ

August 6, 2026 at 2:16 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.