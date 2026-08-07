పార్టీ మార్పుపై ఎమ్మెల్యే దానం హాట్ కామెంట్స్ - ఎమ్మెల్యే దానం తాజా వ్యాఖ్యలు
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Published : August 7, 2026 at 6:09 PM IST
MLA Danam Nagendar On Party Change : తాను తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ స్పష్టం చేశారు. తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రశంసించినట్లు వీడియోలను వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. హైదరాబాద్లోని హిమాయత్నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన ఉజ్వల రికవరీ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న అనంతరం దానం నాగేందర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, కేసీఆర్లతో సమానంగా ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నారని తాను చెప్పిన మాటలను సైతం వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరబోతున్నారంటూ కూడా కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అవాస్తవ ప్రచారాలకు వేదికగా మారుతున్న సోషల్ మీడియాపై కట్టడి అవసరమని అవసరమైతే పూర్తిగా నిషేధించాలనే అభిప్రాయాన్ని దానం వ్యక్తం చేశారు.
MLA Danam Nagendar On Party Change : తాను తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ స్పష్టం చేశారు. తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రశంసించినట్లు వీడియోలను వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. హైదరాబాద్లోని హిమాయత్నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన ఉజ్వల రికవరీ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న అనంతరం దానం నాగేందర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, కేసీఆర్లతో సమానంగా ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నారని తాను చెప్పిన మాటలను సైతం వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరబోతున్నారంటూ కూడా కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అవాస్తవ ప్రచారాలకు వేదికగా మారుతున్న సోషల్ మీడియాపై కట్టడి అవసరమని అవసరమైతే పూర్తిగా నిషేధించాలనే అభిప్రాయాన్ని దానం వ్యక్తం చేశారు.