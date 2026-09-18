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మారువేషంలో ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు తనిఖీ - సిబ్బందిపై మండిపాటు

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మారువేషంలో ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు తనిఖీ - సిబ్బందిపై మండిపాటు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:05 PM IST

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MLA Chirri Balaraju Inspection At Tahsildar Office : టీ షర్ట్, గళ్ల లుంగీ, ముఖానికి మాస్క్ ధరించి ఎవరూ గుర్తు పట్టలేని విధంగా మారువేషంలో పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయగూడెం తహసీల్దారు కార్యాలయాన్ని తనిఖీ చేశారు. వివిధ సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చిన వారి పట్ల అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని గమనించి సిబ్బందిపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. బుట్టాయగూడేనికి చెందిన వెలగా మాధవరావు అనే విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు తనకు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఆస్తిని సోదరులు దురాక్రమణ చేశారని, న్యాయం చేయాలని జనవాణి కార్యక్రమంలో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేకు విన్నవించుకున్నారు. ఇంతవరకు ఆ సమస్య పరిష్కరించలేదని ఎమ్మెల్యే గుర్తించి సిబ్బందిని నిలదీశారు. సత్వరమే సమస్య పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. తాను ఎవరో చెప్పి ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు అధికారులకు షాకిచ్చారు. నిరంతరం ఆఫీసుల చుట్టూ తిప్పించుకోకుండా ప్రజల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని, సమస్యల పరిష్కారం పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని అధికారులను హెచ్చరించారు. సుమారు గంట పాటు కార్యాలయ ఆవరణలో తిరుగుతూ అక్కడికి వచ్చిన ప్రజల సమస్యలపై ఆరా తీశారు. సామాన్య ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉంటున్నారా? సేవలు అందుతున్నాయా లేదా అంటూ అక్కడికి వచ్చిన వారిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

MLA Chirri Balaraju Inspection At Tahsildar Office : టీ షర్ట్, గళ్ల లుంగీ, ముఖానికి మాస్క్ ధరించి ఎవరూ గుర్తు పట్టలేని విధంగా మారువేషంలో పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయగూడెం తహసీల్దారు కార్యాలయాన్ని తనిఖీ చేశారు. వివిధ సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చిన వారి పట్ల అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని గమనించి సిబ్బందిపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. బుట్టాయగూడేనికి చెందిన వెలగా మాధవరావు అనే విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు తనకు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఆస్తిని సోదరులు దురాక్రమణ చేశారని, న్యాయం చేయాలని జనవాణి కార్యక్రమంలో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేకు విన్నవించుకున్నారు. ఇంతవరకు ఆ సమస్య పరిష్కరించలేదని ఎమ్మెల్యే గుర్తించి సిబ్బందిని నిలదీశారు. సత్వరమే సమస్య పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. తాను ఎవరో చెప్పి ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు అధికారులకు షాకిచ్చారు. నిరంతరం ఆఫీసుల చుట్టూ తిప్పించుకోకుండా ప్రజల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని, సమస్యల పరిష్కారం పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని అధికారులను హెచ్చరించారు. సుమారు గంట పాటు కార్యాలయ ఆవరణలో తిరుగుతూ అక్కడికి వచ్చిన ప్రజల సమస్యలపై ఆరా తీశారు. సామాన్య ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉంటున్నారా? సేవలు అందుతున్నాయా లేదా అంటూ అక్కడికి వచ్చిన వారిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

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TAGGED:

BUTTAYAGUDEM TAHSILDAR OFFICE
MLA UNDERCOVER CHECK
PROPERTY DISPUTE COMPLAINT
PUBLIC GRIEVANCE NEGLIGENCE
MLA CHIRRI BALARAJU VISIT

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