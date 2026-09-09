హిందూపురం పట్టణ ప్రజల తాగునీటి సమస్యకు చర్యలు చేపట్టాం : ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 6:04 PM IST
NBK on Hindupur Development : హిందూపురం పట్టణ ప్రజల తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం చర్యలు చేపట్టామని ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. పట్టణంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆయన సతీమణి వసుంధర శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ప్రతి ఇంటికి అందించేందుకు రూ.136 కోట్లతో పనులు చేపట్టడం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. రూ.108 కోట్లతో కోట్నూరు చెరువు వద్ద సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన జరిగిందని, రూ.107.50 కోట్లతో పట్టణాభివృద్ధి రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, సెంటర్ లైటింగ్, ఇతర అభివృద్ధి పనులు చేస్తామన్నారు.
హిందూపురం నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఆర్థికంగా సుఖసంతోషాలతో ఉండడమే ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ లక్ష్యమని ఆయన సతీమణి వసుంధర దేవి అన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద బాధితులకు సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే స్థానిక జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాట్లు చేసిన డయాలసిస్ సెంటర్ను ఆమె పరిశీలించారు. గతంలో కిడ్నీ వ్యాధి క గురైన బాధితుల కోసం డయాలసిస్ కేంద్రాన్ని మంజూరు చేశారని వసుంధర దేవి గుర్తు చేశారు.
NBK on Hindupur Development : హిందూపురం పట్టణ ప్రజల తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం చర్యలు చేపట్టామని ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. పట్టణంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆయన సతీమణి వసుంధర శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ప్రతి ఇంటికి అందించేందుకు రూ.136 కోట్లతో పనులు చేపట్టడం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. రూ.108 కోట్లతో కోట్నూరు చెరువు వద్ద సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన జరిగిందని, రూ.107.50 కోట్లతో పట్టణాభివృద్ధి రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, సెంటర్ లైటింగ్, ఇతర అభివృద్ధి పనులు చేస్తామన్నారు.
హిందూపురం నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఆర్థికంగా సుఖసంతోషాలతో ఉండడమే ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ లక్ష్యమని ఆయన సతీమణి వసుంధర దేవి అన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద బాధితులకు సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే స్థానిక జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాట్లు చేసిన డయాలసిస్ సెంటర్ను ఆమె పరిశీలించారు. గతంలో కిడ్నీ వ్యాధి క గురైన బాధితుల కోసం డయాలసిస్ కేంద్రాన్ని మంజూరు చేశారని వసుంధర దేవి గుర్తు చేశారు.