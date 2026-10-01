ETV Bharat / Videos

మిషన్​ భగీరథ ఫౌంటేన్​ - ఎగిసిపడుతున్న నీళ్లు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మిషన్​ భగీరథ ఫౌంటేన్​ - ఎగిసిపడుతున్న నీళ్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 1:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mission Bhagiratha Pipeline Leakage Water Fountain in Medak : రాష్ట్రంలో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలవనరులు పాతాళానికి పడిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో మెదక్‌ జిల్లా నర్సాపూర్‌ పట్టణంలో మిషన్‌ భగీరథ పైపులైన్‌ ఎయిల్‌వాల్వ్‌ పగిలింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున నీరు పైకి ఎగిసి పడింది. భారీగా తాగు నీరు వృథా అయ్యింది. ఫౌంటేన్​ మాదిరిగా నీరు ఎగిసిపడుతుండటంతో అటుగా వెళ్లే వాహనదారులు ఆ దృశ్యాలను తమ సెల్​ఫోన్​లలో చిత్రీకరించారు. వివరాల్లోకి ఇలా మెదక్​ జిల్లా నర్సాపూర్​ పట్టణంలో నర్సాపూర్​ రోడ్డు వద్ద శ్రీ రేణుకాఎల్లమ్మ ఆలయ సమీపంలో మిషన్​ భగీరథ పైపులైన్​ లీకేజ్​ అవ్వడంతో భారీగా నీరు పైకి ఎగిసి పడింది. దాన్ని చూస్తుంటే నిజంగానే ఫౌంటేన్​ లాగా కనిపించడంతో స్థానికులు, వాహనదారులు కాసేపు వీడియోలు తీసుకుంటూ సంబరపడ్డారు. లీకేజ్​ కారణంగా నీరు పైకి ఎగిసిపడటంతో రోడ్డుపై నీరంతా ప్రవహించింది. పైప్​లైన్​ పగిలిన విషయాన్ని గుర్తించిన అధికారులు, నీటి సరఫరాను నిలిపివేసి మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు. 

Mission Bhagiratha Pipeline Leakage Water Fountain in Medak : రాష్ట్రంలో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలవనరులు పాతాళానికి పడిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో మెదక్‌ జిల్లా నర్సాపూర్‌ పట్టణంలో మిషన్‌ భగీరథ పైపులైన్‌ ఎయిల్‌వాల్వ్‌ పగిలింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున నీరు పైకి ఎగిసి పడింది. భారీగా తాగు నీరు వృథా అయ్యింది. ఫౌంటేన్​ మాదిరిగా నీరు ఎగిసిపడుతుండటంతో అటుగా వెళ్లే వాహనదారులు ఆ దృశ్యాలను తమ సెల్​ఫోన్​లలో చిత్రీకరించారు. వివరాల్లోకి ఇలా మెదక్​ జిల్లా నర్సాపూర్​ పట్టణంలో నర్సాపూర్​ రోడ్డు వద్ద శ్రీ రేణుకాఎల్లమ్మ ఆలయ సమీపంలో మిషన్​ భగీరథ పైపులైన్​ లీకేజ్​ అవ్వడంతో భారీగా నీరు పైకి ఎగిసి పడింది. దాన్ని చూస్తుంటే నిజంగానే ఫౌంటేన్​ లాగా కనిపించడంతో స్థానికులు, వాహనదారులు కాసేపు వీడియోలు తీసుకుంటూ సంబరపడ్డారు. లీకేజ్​ కారణంగా నీరు పైకి ఎగిసిపడటంతో రోడ్డుపై నీరంతా ప్రవహించింది. పైప్​లైన్​ పగిలిన విషయాన్ని గుర్తించిన అధికారులు, నీటి సరఫరాను నిలిపివేసి మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MISSION BHAGIRATHA PIPELINE LEAKAGE
MISSION BHAGIRATHA WATER FOUNTAIN
MISSION BHAGIRATHA PIPELINE
మీషన్​ భగీరథ ఫౌంటేన్​
MISSION BHAGIRATHA WATERFALL

ఇలాంటి కథనాలు

Harish Rao felicitates Priyadarshi

కేసీఆర్ పాత్రలో జీవించావు - నటుడు ప్రియదర్శికి హరీశ్‌ రావు ప్రశంసలు

September 30, 2026 at 2:31 PM IST
BATHING PLACE IN BHADRACHALAM MUDDY

బురదమయంగా భద్రాచలం స్నానఘట్టాలు - భక్తుల అవస్థలు

September 30, 2026 at 1:38 PM IST
Kongara Kurdu Land Dispute

మా భూములు కబ్జా చేద్దామని చూస్తున్నారు - కొంగర కుర్దు గ్రామ రైతుల ఆవేదన

September 29, 2026 at 3:24 PM IST
CPI Narayana On Sohrabuddin Case

సోహ్రబుద్దీన్ ఎన్‌కౌంటర్ కేసుపై సుప్రీం జోక్యాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం : నారాయణ

September 29, 2026 at 1:25 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.