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మిషన్​ భగీరథ 'ఫౌంటేన్' - నిలిపేయకపోతే జనం పరేషాన్​ - TRAFFIC DISRUPTED DUE BURSTPIPELINE

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మిషన్​ భగీరథ నీరు పగలడంతో వృథాగా పోయిన తాగునీరు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 1:36 PM IST

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Mission Bhagiratha Pipeline Burst : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మండలం అగ్రహారం వద్ద మిషన్ భగీరథ పైప్​లైన్ పగిలింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున నీరు పైకి ఎగిసి పడింది. భారీగా తాగు నీరు వృథా అయ్యింది. పైప్‌లైన్ పగలడంతో సుమారు 15 నుంచి 20 అడుగుల ఎత్తుకు నీరు ఎగిసింది. ఫౌంటేన్​ మాదిరిగా నీరు ఎగిసిపడుతుండటంతో అటుగా వెళ్లే వాహనదారులు ఆ దృశ్యాలను తమ సెల్​ఫోన్​లలో చిత్రీకరించారు.

వేములవాడ చొప్పదండి నియోజకవర్గానికి మిషన్ భగీరథ నీరు సరఫరా చేసే ప్రధాన పైప్​లైన్ కావడంతో నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. సుమారు రెండు గంటల పాటు నీరు పైకి ఎగిసిపడటంతో రోడ్డుపై నీరు ప్రవహించి, వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. రహదారిపైకి భారీగా నీరు చేరడంతో వాహనదారులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆ మార్గం గుండా ప్రయాణించడానికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పైప్​లైన్​ పగిలిన విషయాన్ని గుర్తించిన అధికారులు, నీటి సరఫరాను నిలిపివేసి మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు.

Mission Bhagiratha Pipeline Burst : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మండలం అగ్రహారం వద్ద మిషన్ భగీరథ పైప్​లైన్ పగిలింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున నీరు పైకి ఎగిసి పడింది. భారీగా తాగు నీరు వృథా అయ్యింది. పైప్‌లైన్ పగలడంతో సుమారు 15 నుంచి 20 అడుగుల ఎత్తుకు నీరు ఎగిసింది. ఫౌంటేన్​ మాదిరిగా నీరు ఎగిసిపడుతుండటంతో అటుగా వెళ్లే వాహనదారులు ఆ దృశ్యాలను తమ సెల్​ఫోన్​లలో చిత్రీకరించారు.

వేములవాడ చొప్పదండి నియోజకవర్గానికి మిషన్ భగీరథ నీరు సరఫరా చేసే ప్రధాన పైప్​లైన్ కావడంతో నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. సుమారు రెండు గంటల పాటు నీరు పైకి ఎగిసిపడటంతో రోడ్డుపై నీరు ప్రవహించి, వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. రహదారిపైకి భారీగా నీరు చేరడంతో వాహనదారులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆ మార్గం గుండా ప్రయాణించడానికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పైప్​లైన్​ పగిలిన విషయాన్ని గుర్తించిన అధికారులు, నీటి సరఫరాను నిలిపివేసి మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు.

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TAGGED:

మిషన్ భగీరథ పైప్​లైన్​
MISSION BHAGIRATHA IN KARIMNAGAR
MISSION BHAGIRATHA PIPELINE
TRAFFIC DISRUPTED DUE BURSTPIPELINE
BURST MISSION BHAGIRATHA PIPELINE

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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