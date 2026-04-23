మిస్ ఇండియా సౌత్గా విజయం సాధించడం గర్వంగా ఉంది : ఇందు ఫల్గుణి - MISS INDIA SOUTH 2026 WINNER
Published : April 23, 2026 at 8:38 PM IST
Miss India South 2026 Title Winner Chilakalapudi Indu Phalguni : ఒక తెలుగమ్మాయి అయిన తను మిస్ ఇండియా సౌత్-2026 కిరీటం సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మిస్ ఇండియా సౌత్ టైటిల్ విన్నర్ చిలకపుడి ఇందు ఫల్గుణి తెలిపారు. మొట్టమొదటి సారి ఓ తెలుగమ్మాయి సౌత్ను రిప్రజెంట్ చేయడం మరింత గర్వంగా ఉందని అన్నారు. ప్రతిభ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం వస్తుందన్న చిలకపుడి ఇందు ఫల్గుణి తనకీ ఇప్పడు ఆ అవకాశం వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. మిస్ ఇండియా టైటిల్ కిరీటం దక్కించుకోకపోయినా అందులో భాగమైన మిస్ ఇండియా సౌత్గా ఎంపికవ్వడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. భువనేశ్వర్లో 26 రోజుల పాటు జరిగిన మిస్ ఇండియా పోటీల్లో 30 మంది పాల్గొన్నట్లు తెలిపిన ఇందు వారందరితో ఏర్పడిన పరిచయాలు జీవితాంతం గుర్తుంటాయని తెలిపారు. వాళ్లతో కలిసి ఉండటం చాలా సంతోషంగా ఉందని వెల్లడించారు. ఫెమినా మిస్ ఇండియా చిలకపుడి ఇందు ఫల్గుణి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
