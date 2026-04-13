ముస్లింలపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే వైఎస్సార్సీపీ బురద జల్లడం మానుకోవాలి: ఎంఏ షరీఫ్‌ - MA SHARIF ON YSRCP

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Minority Affairs Govt Advisor MA Sharif on YSRCP: హజ్ కమిటీపై సాక్షి పత్రిక అబద్ధపు ప్రచారం చేస్తోందని ప్రభుత్వ మైనారిటీ వ్యవహారాల సలహాదారు ఎంఏ షరీఫ్ అన్నారు. చిన్న టెక్నికల్ అంశాన్ని భూతద్దంలో చూపి వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయం చేస్తుందని దుయ్యబట్టారు. హజ్ కమిటీ పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా అసత్య కథనాలు ప్రచురించడం నీచమని మండిపడ్డారు. ముస్లింల మనోభావాలతో ఆడుకోవడం వైఎస్సార్సీపీకి పరిపాటిగా మారిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌లో 11 అంతస్తుల హజ్ హౌస్ కట్టిన ఘనత చంద్రబాబుదేనని కొనియడారు. నాడు కడపలో నిర్మించిన హజ్ హౌస్‌ను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కోవిడ్ సెంటర్‌గా మార్చి నిర్వీర్యం చేసిందని దుయ్యబట్టారు. హజ్ యాత్రికుల కోసం దాచిన రూ.23 కోట్లను వైఎస్సార్సీపీ దారి మళ్లించిందన్నారు. దుల్హన్, విదేశీ విద్య వంటి ముస్లిం సంక్షేమ పథకాలను గత ప్రభుత్వం తుంగలో తొక్కిందని దుయ్యబట్టారు. ముస్లింల సంక్షేమంపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే బురదజల్లడం మానేసి సూచనలు చేయాలని హితవుపలికారు. మైనారిటీల అభివృద్ధికి ఎన్డీయే ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, ఎటువంటి పొరపాట్లనైనా సరిదిద్దుతామని తేల్చిచెప్పారు.

ఇలాంటి కథనాలు

Tiger Roaming In Eluru District

పోలవరం మండలలోని ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాల్లో పెద్ద పులి సంచారం

April 13, 2026 at 3:50 PM IST
Cement Fly Ash Tanker Hits Private Engineering College Bus in YSR Distrcit

కడప జిల్లాలో సిమెంట్ ట్యాంకర్‌ బీభత్సం - కళాశాల బస్సు బోల్తా

April 13, 2026 at 1:41 PM IST
Water Problem In Krishna District

చుక్కనీటి కోసం భగీరధ యత్నం - గుంతలో డబ్బాలతో తోడితే గానీ కనిపించని నీటి జాడ

April 11, 2026 at 6:36 PM IST
Apple Cultivation Success In Anantapur

అనంతపురం జిల్లాలో ఆపిల్‌ సాగు - రెండున్నర ఎకరాల్లో 1500 మొక్కలు

April 11, 2026 at 5:29 PM IST

