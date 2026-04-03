ఓఎన్జీసీ బావిలో స్వల్ప గ్యాస్ లీక్ - సకాలంలో గుర్తించడంతో తప్పిన ప్రమాదం - ONGC WELL GAS LEAKAGE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:50 PM IST
ONGC Well Gas Leakage : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం మండలం బెల్లంపూడిలో ఓఎన్జీసీ బావిలో స్వల్పంగా ఏర్పడిన గ్యాస్ లీకేజీని ఓఎన్జీసీ వెల్ సర్వీసెస్ బృందం అరికట్టింది. క్రిస్మస్ ట్రీకు సంబంధించిన గ్రీజింగ్ నేపాల్ ద్వారా ఏర్పడిన ఈ లీకేజీని అరికట్టినట్లు ఓఎన్జీసీ ప్రొడక్షన్ విభాగం జనరల్ మేనేజర్ వై. ఎన్. రావు తెలిపారు. బావి చుట్టూ రక్షణ కవచం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. లీకేజీ సమయంలో అక్కడ పని చేస్తున్న బృందం గమనించకపోతే భారీ ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఉండేవని ఆయన తెలిపారు. అయితే, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని లీకేజీని అరికట్టడంతో ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అప్రమత్తంగా ప్రమాదాన్ని పూర్తిగా నివారించడం వల్ల అక్కడ ఉన్నవారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఫిబ్రవరిలో కేశనపల్లి వద్ద ఓఎన్జీసీ సైట్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అయ్యింది. డ్రిల్ సైట్ వద్ద సుమారు గంట సేపు గ్యాస్ లీక్ కాగా సిబ్బంది అప్రమత్తమై ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సమీపంలోనే మరో డ్రిల్ సైట్ వద్ద ఉన్న టెక్నికల్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని గ్యాస్ పైప్ లైన్ లీకును అరికట్టారు. దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని ఓఎన్జీసీ అధికారులు చెప్పారు. ఓఎన్జీసీ నిర్లక్ష్యం వల్ల తరచూ గ్యాస్ లీక్ ఘటనలు జరుగుతున్నాయని, అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేసినా పట్టించుకోవట్లేదని ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
