ETV Bharat / Videos

సముద్రమట్టానికి 3500 అడుగుల ఎత్తులో మరో ప్రపంచం - ఫొటోలు దిగి సందడి చేసిన మంత్రులు - 3500 HIGH HILLS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సముద్రమట్టానికి 3500 అడుగుల ఎత్తులో మరో ప్రపంచం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 12:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ministers Enjoying The View Of Sappiputtu : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో ఎన్నడూ చూడని వింతైన ప్రకృతి అనుభూతి కనిపిస్తుంది. సహజ సిద్ధమైన వీచే గాలి, కొండలను తాకే మేఘాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. పాడేరు మండలం సప్పిపుట్టు కొండలు 3500 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటాయి. ఇద్దరు మహిళా మంత్రులు ఈ సుందర ప్రాంతాన్ని వీక్షించి తన్మయత్వానికి లోనయ్యారు. పర్యాటక ప్రపంచానికి ఇటువంటి ప్రాంతాలు కావాల్సిందని కొనియాడారు. రెండేళ్ల ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రకృతి ఎంతగానో సహాయ సహకారాలు అందించిందని మంత్రులు పేర్కొన్నారు. వీడియోల రూపంలో బాహ్య ప్రపంచానికి చూపించాలంటూ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సంధ్యారాణి పేర్కొన్నారు. ఇంతటి అద్భుత లోకాన్ని చూడటం ఎంతో ఆనందదాయకమని హోమ్ మినిస్టర్ వంగలపూడి అనిత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కొండల్లో ఆ చల్లదనంలో గిరిజన మహిళలు థింసా డాన్స్ చేస్తుంటే మంత్రులు, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు కూడా వాళ్లతో కలిసి నృత్యం చేశారు. చిరుజల్లులు కురుస్తుంటే ఈగల్ టీమ్ ఐజి వారితో కలిసిపోయి డప్పు వాయించారు. ఎవరికి దక్కని భాగ్యం మాకు దక్కిందని మంత్రులు అన్నారు. వివిధ శాఖల అధికారులు అందరూ కలిసి కొండ ప్రాంతం ఎక్కేసరికి మరో ప్రపంచాన్ని వీక్షించి సంతోషించారు.

Ministers Enjoying The View Of Sappiputtu : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో ఎన్నడూ చూడని వింతైన ప్రకృతి అనుభూతి కనిపిస్తుంది. సహజ సిద్ధమైన వీచే గాలి, కొండలను తాకే మేఘాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. పాడేరు మండలం సప్పిపుట్టు కొండలు 3500 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటాయి. ఇద్దరు మహిళా మంత్రులు ఈ సుందర ప్రాంతాన్ని వీక్షించి తన్మయత్వానికి లోనయ్యారు. పర్యాటక ప్రపంచానికి ఇటువంటి ప్రాంతాలు కావాల్సిందని కొనియాడారు. రెండేళ్ల ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రకృతి ఎంతగానో సహాయ సహకారాలు అందించిందని మంత్రులు పేర్కొన్నారు. వీడియోల రూపంలో బాహ్య ప్రపంచానికి చూపించాలంటూ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సంధ్యారాణి పేర్కొన్నారు. ఇంతటి అద్భుత లోకాన్ని చూడటం ఎంతో ఆనందదాయకమని హోమ్ మినిస్టర్ వంగలపూడి అనిత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కొండల్లో ఆ చల్లదనంలో గిరిజన మహిళలు థింసా డాన్స్ చేస్తుంటే మంత్రులు, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు కూడా వాళ్లతో కలిసి నృత్యం చేశారు. చిరుజల్లులు కురుస్తుంటే ఈగల్ టీమ్ ఐజి వారితో కలిసిపోయి డప్పు వాయించారు. ఎవరికి దక్కని భాగ్యం మాకు దక్కిందని మంత్రులు అన్నారు. వివిధ శాఖల అధికారులు అందరూ కలిసి కొండ ప్రాంతం ఎక్కేసరికి మరో ప్రపంచాన్ని వీక్షించి సంతోషించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTERS IN ALLURI DISTRICT
3500 HIGH HILLS
SAPPIPUTTU TOURIST LOCATIONS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Nara Bhuvaneswari At Kuppam

కుప్పంలో నారా భువనేశ్వరి విస్తృత పర్యటన - ఉచిత క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరం ప్రారంభం

July 28, 2026 at 8:57 PM IST
Interview with Devotional Singer Padma Shri Dr.Shobha Raju

అన్నమయ్య అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ, భగవంతుకి సేవగా పాడుతున్నా: శోభారాజు

July 28, 2026 at 4:57 PM IST
Spotorra Startup By Janardhan Of East Godavari

సాఫ్ట్‌వేర్‌ వదిలాడు - స్టార్టప్​తో గెలిచాడు

July 28, 2026 at 1:51 PM IST
Eagle Team On Zero Cultivation On Ganja

యువత గంజాయికి దూరంగా ఉండి క్రీడల్లో ముందుకు సాగాలి: హోంమంత్రి అనిత

July 28, 2026 at 1:47 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.