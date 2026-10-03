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నేడు ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్‌తో మంత్రుల ప్రయాణం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 10:54 AM IST

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Ministers Travelling in RTC Metro Using Common Pass  : హైదరాబాద్​లో ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్‌తో నేడు మంత్రులు ప్రయాణించారు. ఉదయం 11 గం. బేగంపేట మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మంత్రుల ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. నిన్న ఆర్టీసీ, మెట్రోరైలు ఉమ్మడి పాస్‌ను ప్రజా భవన్‌లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆవిష్కరించారు. మంత్రులందరికీ ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్‌ను భట్టి విక్రమార్క కొనుగోలు చేశారు.

ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణించే వారి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 'కామన్ పాస్' విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. నిన్నటి నుంచి కామన్‌ పాస్ సేవలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రోజువారీ సహా నెలవారీ పాస్‌లను అధికారులు ఖరారు చేశారు. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో రోజూ లక్షలాది ప్రజలు ఉద్యోగ, ఉపాధి నిమిత్తం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణాలు సాగిస్తుంటారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రోజూ సుమారు 25 లక్షల మంది, మెట్రో రైల్ మూడు కారిడార్లలో రోజుకు సుమారు నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.

Ministers Travelling in RTC Metro Using Common Pass  : హైదరాబాద్​లో ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్‌తో నేడు మంత్రులు ప్రయాణించారు. ఉదయం 11 గం. బేగంపేట మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మంత్రుల ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. నిన్న ఆర్టీసీ, మెట్రోరైలు ఉమ్మడి పాస్‌ను ప్రజా భవన్‌లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆవిష్కరించారు. మంత్రులందరికీ ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్‌ను భట్టి విక్రమార్క కొనుగోలు చేశారు.

ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణించే వారి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 'కామన్ పాస్' విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. నిన్నటి నుంచి కామన్‌ పాస్ సేవలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రోజువారీ సహా నెలవారీ పాస్‌లను అధికారులు ఖరారు చేశారు. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో రోజూ లక్షలాది ప్రజలు ఉద్యోగ, ఉపాధి నిమిత్తం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణాలు సాగిస్తుంటారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రోజూ సుమారు 25 లక్షల మంది, మెట్రో రైల్ మూడు కారిడార్లలో రోజుకు సుమారు నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

METRO COMMON PASS HYD
RTC METRO DAY PASS HYDERABAD
డేపాస్‌తో నేడు మంత్రులు ప్రయాణం
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MINISTERS TRAVELED IN RTC METRO

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