LIVE : కేబినెట్ భేటీ అనంతరం మంత్రుల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : October 1, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 8:55 PM IST
Telangana Cabinet Decisions Live : కీలక అంశాలే అజెండాగా ఇవాళ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరుగుతున్న కేబినెట్ భేటీలో సుదీర్ఘంగా చర్చిస్తున్నారు. తీవ్ర వర్షాభావం వల్ల దాదాపు 235 మండలాల్లో కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై కేబినెట్ సబ్కమిటీలో చర్చించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. త్వరలోనే అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు, చేపట్టాల్సిన ఉపశమన చర్యలపై సూచనలు స్వీకరించాలని నిర్ణయించారు. కరవు మండలాల ప్రకటనతో పాటు తగిన సాయం చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటితో మరికొన్ని అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. త్వరలోనే దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్రమంత్రులను కలిసి రాష్ట్ర పరిస్థితిని నివేదించాలని నిర్ణయించారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం మంత్రులు మీడియాకు వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Telangana Cabinet Decisions Live : కీలక అంశాలే అజెండాగా ఇవాళ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరుగుతున్న కేబినెట్ భేటీలో సుదీర్ఘంగా చర్చిస్తున్నారు. తీవ్ర వర్షాభావం వల్ల దాదాపు 235 మండలాల్లో కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై కేబినెట్ సబ్కమిటీలో చర్చించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. త్వరలోనే అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు, చేపట్టాల్సిన ఉపశమన చర్యలపై సూచనలు స్వీకరించాలని నిర్ణయించారు. కరవు మండలాల ప్రకటనతో పాటు తగిన సాయం చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటితో మరికొన్ని అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. త్వరలోనే దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్రమంత్రులను కలిసి రాష్ట్ర పరిస్థితిని నివేదించాలని నిర్ణయించారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం మంత్రులు మీడియాకు వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.