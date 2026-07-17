ETV Bharat / Videos

LIVE : కేబినెట్ భేటీ​ నిర్ణయాలు వెల్లడిస్తున్న మంత్రులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MINISTERS ON CABINET DECISIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Ministers Press Meet on Cabinet Decisions Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ministers Press Meet on Cabinet Decisions Live : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. కేబినెట్ భేటీ అనంతరం నిర్ణయాలను మీడియా సమావేశంలో మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల రెండు ప్యాకేజీలకు సవరించిన అంచనాలపై కేబినెట్ ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చినట్లు సమచాారం.​ పలు ప్రాజెక్టులకు సవరించిన అంచనాలు, మెట్రో విస్తరణ విషయంలో కేంద్ర వైఖరి, బుల్లెట్‌ రైళ్ల అలైన్‌మెంట్లపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు తీసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిపై దృష్టిసారించిన ప్రభుత్వం పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, రైతుల ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు, వ్యవసాయ శాఖ సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలు, అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించే విషయాలపై చర్చకు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Ministers Press Meet on Cabinet Decisions Live : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. కేబినెట్ భేటీ అనంతరం నిర్ణయాలను మీడియా సమావేశంలో మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల రెండు ప్యాకేజీలకు సవరించిన అంచనాలపై కేబినెట్ ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చినట్లు సమచాారం.​ పలు ప్రాజెక్టులకు సవరించిన అంచనాలు, మెట్రో విస్తరణ విషయంలో కేంద్ర వైఖరి, బుల్లెట్‌ రైళ్ల అలైన్‌మెంట్లపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు తీసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిపై దృష్టిసారించిన ప్రభుత్వం పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, రైతుల ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు, వ్యవసాయ శాఖ సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలు, అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించే విషయాలపై చర్చకు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA CABINET MEETING LIVE
MINISTERS ON CABINET DECISIONS LIVE
తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ నిర్ణయాలు
CABINET KEY DECISIONS LIVE
MINISTERS ON CABINET DECISIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

HYDERABAD E-CHAMPIONS

LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 16, 2026 at 7:11 PM IST
Ashada Masam Bonalu at Golconda

LIVE : గోల్కొండలో ఆషాఢమాస బోనాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 16, 2026 at 10:32 AM IST
PURI JAGANNATHA RATHA YATHRA

LIVE : పూరీ జగన్నాథుడి రథయాత్ర - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 16, 2026 at 7:35 AM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : కొత్తకోటలో బాలికల ఉన్నత పాఠశాల భవనం ప్రారంభించిన సీఎం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 15, 2026 at 3:01 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.