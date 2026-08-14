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LIVE : తెలంగాణ కేబినెట్ నిర్ణయాలు వెల్లడిస్తున్న మంత్రులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TG CABINET DECISIONS LIVE

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Telangana Cabinet Meeting Decisions Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 4:01 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 4:08 PM IST

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Telangana Cabinet Meeting Decisions Live : సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. సుమారు మూడు గంటలకు పైగా పలు అంశాలపై చర్చించారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.0 సదస్సు నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. సదస్సు నిర్వహణకు ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొంది. గత ఏడాది కంటే ఘనంగా గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహించాలని, ఈసారి ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ థీమ్‌తో సదస్సు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్, ఫార్మా రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాలను చాటి చెప్పేలా తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.O సదస్సును నిర్వహించనున్నారు. వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేలా, స్టార్టప్, పరిశ్రమలు సాధించిన విజయాలపై ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. వివిధ రంగాల కొత్త ఆవిష్కరణల ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. కేబినెట్ సమావేశంలో తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలను మంత్రులు మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Telangana Cabinet Meeting Decisions Live : సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. సుమారు మూడు గంటలకు పైగా పలు అంశాలపై చర్చించారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.0 సదస్సు నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. సదస్సు నిర్వహణకు ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొంది. గత ఏడాది కంటే ఘనంగా గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహించాలని, ఈసారి ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ థీమ్‌తో సదస్సు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్, ఫార్మా రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాలను చాటి చెప్పేలా తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.O సదస్సును నిర్వహించనున్నారు. వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేలా, స్టార్టప్, పరిశ్రమలు సాధించిన విజయాలపై ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. వివిధ రంగాల కొత్త ఆవిష్కరణల ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. కేబినెట్ సమావేశంలో తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలను మంత్రులు మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : August 14, 2026 at 4:08 PM IST

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CABINET MEETING LIVE
TELANGANA CABINET MEETING LIVE
తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం లైవ్
TG CABINET DECISIONS LIVE
TELAGANA CABINET DECISIONS LIVE

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