LIVE : మంత్రివర్గ సమావేశం వివరాలను వెల్లడిస్తున్న మంత్రులు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CABINET MEETING LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 8:49 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 9:05 PM IST

Ministers Press Meet on Cabinet Meeting Decisions : డిసెంబరు 1 నుంచి 9వ తేదీ వరకు ప్రజాపాలన - ప్రజా విజయోత్సవాలు నిర్వహించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని మంత్రి వర్గ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో మంత్రి వర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంలో తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చ జరిగింది. సుప్రీంకోర్టులో ఎస్‌ఎల్‌పీ డిస్మిస్‌ కావడంతో తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చించారు. న్యాయ నిపుణుల సూచనల మేరకు తదుపరి కార్యాచరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. న్యాయ నిపుణుల అభిప్రాయాలతో రెండు రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించినట్టు సమాచారం. ఈ సమావేశానికి మంత్రి కొండా సురేఖ మినహా మిగిలిన మంత్రులందరూ హాజరయ్యారు. పలు అంశాలపై చర్చించారు. మంత్రివర్గ సమావేశం వివరాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. మీ కోసం ప్రత్యక్షప్రసారం

TELANGANA CABINET MEETING LIVE
CABINET MEETING LIVE

ETV Bharat Telangana Team

