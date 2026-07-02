LIVE : కేబినెట్ భేటీ అనంతరం మంత్రుల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA CABINET MEETING LIVE
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Published : July 2, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 8:51 PM IST
Telangana Cabinet Meeting Live : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల టీచర్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించినట్లుగా మంత్రులు తెలిపారు. మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Telangana Cabinet Meeting Live : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల టీచర్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించినట్లుగా మంత్రులు తెలిపారు. మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.