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LIVE : కేబినెట్ భేటీ అనంతరం మంత్రుల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA CABINET MEETING LIVE

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Telangana Cabinet Meeting Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 8:43 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 8:51 PM IST

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Telangana Cabinet Meeting Live : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్​జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల టీచర్లకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​ అందించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించినట్లుగా మంత్రులు తెలిపారు. మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్​జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Telangana Cabinet Meeting Live : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్​జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల టీచర్లకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​ అందించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించినట్లుగా మంత్రులు తెలిపారు. మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​ అందించాలని కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీ రామ్​జీ సహా పలు కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను మంత్రులు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : July 2, 2026 at 8:51 PM IST

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TELANGANA CABINET MEETING LIVE
TELANGANA CABINET DECISIONS LIVE
తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం
TELANGANA CABINET MEETING LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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