LIVE : దిల్లీలో సీఎం, మంత్రుల పర్యటన - మీడియా సమావేశం
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Published : November 15, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 4:38 PM IST
దిల్లీలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి పర్యటిస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్రమంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయతో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి ఉన్నారు. తెలంగాణ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సదస్సు, ఖేలో ఇండియా పోటీల ప్రారంభానికి రావాలని నరేంద్ర మోదీని రేవంత్ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానిని మర్యాదపూర్వకంగా సత్కరించారు. ఈ భేటీలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలను ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎల్నినో వల్ల తెలంగాణలో ఏర్పడిన కరవు పరిస్థితులు, దీనికి సంబంధించిన ఆర్థిక నిధుల విషయాన్ని సీఎం ప్రధానికి వివరించారు. రూ.30 వేల కోట్ల సాయం అందించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మోదీని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై కూడా జోక్యం చేసుకొని తెలంగాణకు ప్రయోజనం కల్పించాలని ప్రధాని మోదీని సీఎం కోరినట్లు సమాచారం. తుమ్మిడిహెట్టి, సమ్మక్క-సారక్క బ్యారేజీలు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పలు అంశాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు నిధుల కేటాయింపు, మెట్రో రైలుకు రుణం వంటి అంశాలను ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అంశాలపై దిల్లీలోని సీఎం నివాసంలో మంత్రులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
దిల్లీలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి పర్యటిస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్రమంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయతో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి ఉన్నారు. తెలంగాణ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సదస్సు, ఖేలో ఇండియా పోటీల ప్రారంభానికి రావాలని నరేంద్ర మోదీని రేవంత్ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానిని మర్యాదపూర్వకంగా సత్కరించారు. ఈ భేటీలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలను ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎల్నినో వల్ల తెలంగాణలో ఏర్పడిన కరవు పరిస్థితులు, దీనికి సంబంధించిన ఆర్థిక నిధుల విషయాన్ని సీఎం ప్రధానికి వివరించారు. రూ.30 వేల కోట్ల సాయం అందించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మోదీని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై కూడా జోక్యం చేసుకొని తెలంగాణకు ప్రయోజనం కల్పించాలని ప్రధాని మోదీని సీఎం కోరినట్లు సమాచారం. తుమ్మిడిహెట్టి, సమ్మక్క-సారక్క బ్యారేజీలు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పలు అంశాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు నిధుల కేటాయింపు, మెట్రో రైలుకు రుణం వంటి అంశాలను ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అంశాలపై దిల్లీలోని సీఎం నివాసంలో మంత్రులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.