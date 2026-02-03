ETV Bharat / Videos

LIVE: కేబినెట్​ నిర్ణయాలపై మంత్రుల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CABINET DECISIONS

Cabinet meet (Cabinet meet)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 3:15 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 3:47 PM IST

LIVE: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి ఘటనకు సంబంధించి అసలు సూత్రధారుల్ని తేల్చేందుకు విచారణ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. కల్తీ నెయ్యిపై ప్రభుత్వానికి సిట్ సమర్పించిన నివేదికలో పాత్రధారులపై మాత్రమే సిఫార్సు చేసిందని మంత్రివర్గం అభిప్రాయపడింది.విచారణలో ఉన్న వాస్తవాలు ఛార్జ్ షీట్ లో ఎందుకు మిస్ అయ్యాయన్న దానిపై చర్చించింది. వైసీపీ హయాంలో టెండర్ నిబంధనల్ని సడలించటంతోనే కల్తీకి బీజం పడిందని కేబినెట్ అభిప్రాయపడింది. ఈవోగా ఉన్న సింఘాల్ సడలించిన నిబంధల్ని తిరస్కరించే విచక్షాధికారం ఉన్నా ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకోకపోవటాన్ని మంత్రివర్గం తప్పుబట్టింది. వైసీపీ హయాంలో చేయించిన C.R.T.I. నివేదికలోనే కల్తీ నిర్ధారణ అయినా చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై మంత్రివర్గం ఆక్షేపించింది. విచారణ అంశాలు, ఛార్జ్ షీట్ లో వివరాలు, ప్రభుత్వ నివేదికలో తేడాలపై అధ్యయనం చేసి వాస్తవాలు సమర్పించేందుకు విచారణ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. కమిషన్ ఆఫ్ ఎక్వైరీస్ ద్వారా విచారణ బృందం ఏర్పాటు చేసి నిర్ణీత కాలపరిమితిలో నివేదిక తెప్పించుకోవాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. కేబినెట్​లో చర్చించిన అంశాలను మంత్రులు మీడియాకు వివరించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. 

CABINET BRIEFING
AP CABINET MEET
CABINET DECISIONS

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

