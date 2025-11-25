LIVE : కేబినెట్ నిర్ణయాలను వెల్లడిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CABINET DETAILS REVEALS
Published : November 25, 2025 at 4:34 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 5:26 PM IST
Ministers On Cabinet Decisions Live : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. కొత్త విద్యుత్ ప్లాంట్లు, డిస్కం ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలపై చర్చించినట్లుగా సమాచారం. రామగుండంలో 800 మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటుపై గతంలో ఎజండాలో పెట్టినప్పటికీ చర్చకు సమయం సరిపోక పక్కన పెట్టారు. నేడు ఆ అంశంతో పాటు 4 వేల 500 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజీ పవర్ ప్లాంట్లు, 1500 మెగావాట్ల బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజీ సిస్టం ఏర్పాటుపై చర్చించినట్లుగా తెలిసింది. ఇప్పుడున్న రెండు డిస్కమ్లకు అదనంగా మరో డిస్కమ్ ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదన చర్చకు వచ్చినట్లుగా సమాచారం. తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్, డిసెంబరు 8, 9 తేదీల్లో జరగాల్సిన గ్లోబల్ సమ్మిట్, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అంశాలు చర్చించినట్లుగా సమాచారం. కేబినెట్ సమావేశం పూర్తయిన అనంతరం కేబినెట్ నిర్ణయాలను ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
