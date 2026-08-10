వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు TDP కార్యకర్తలను హత్యలు చేయిస్తున్నారు: మంత్రి టీజీ భరత్ - MINISTER TG BHARAT
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 3:18 PM IST
Minister TG Bharat on Rowdies In Kurnool : కర్నూలులో రౌడీలు పెచ్చుమీరుతుంటే పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకోవడం లేదని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రౌడీషీటర్లతో టీడీపీ కార్యకర్తలను హత్య చేయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కర్నూలులో వైఎస్సార్సీపీ రౌడీ మూకలు హత్యలు, హత్యాయత్నాలతో అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. హంద్రీ నదిలో వైఎస్సార్సీపీ కబ్జాలను బయటపెట్టడం వల్లే పక్కా పథకం ప్రకారం టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజ్ను దారుణంగా హత్య చేశారని ఆరోపించారు. పోలీసుల నిఘా వైఫల్యమే ఈ హత్యకు కారణమని మండిపడ్డారు. హత్యకు ముందే సోషల్ మీడియాలో ఫొటో పెట్టి 'RIP' అని పోస్ట్ చేసినా ఇంటెలిజెన్స్, పోలీసులు గుర్తించలేకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మంత్రుల కదలికలపై నిఘా పెట్టే అధికారులు నేరస్థులపై ఎందుకు దృష్టి పెట్టడం లేదని పోలీసులను నిలదీశారు. ఎల్లుండి సీఎంను కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తానని టీజీ భరత్ పేర్కొన్నారు. ఇక ముందు ఇలాంటివి జరగకుండా చూసే బాధ్యత పోలీసులదేనంటూ పేర్కొన్నారు.
Minister TG Bharat on Rowdies In Kurnool : కర్నూలులో రౌడీలు పెచ్చుమీరుతుంటే పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకోవడం లేదని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రౌడీషీటర్లతో టీడీపీ కార్యకర్తలను హత్య చేయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కర్నూలులో వైఎస్సార్సీపీ రౌడీ మూకలు హత్యలు, హత్యాయత్నాలతో అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. హంద్రీ నదిలో వైఎస్సార్సీపీ కబ్జాలను బయటపెట్టడం వల్లే పక్కా పథకం ప్రకారం టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజ్ను దారుణంగా హత్య చేశారని ఆరోపించారు. పోలీసుల నిఘా వైఫల్యమే ఈ హత్యకు కారణమని మండిపడ్డారు. హత్యకు ముందే సోషల్ మీడియాలో ఫొటో పెట్టి 'RIP' అని పోస్ట్ చేసినా ఇంటెలిజెన్స్, పోలీసులు గుర్తించలేకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మంత్రుల కదలికలపై నిఘా పెట్టే అధికారులు నేరస్థులపై ఎందుకు దృష్టి పెట్టడం లేదని పోలీసులను నిలదీశారు. ఎల్లుండి సీఎంను కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తానని టీజీ భరత్ పేర్కొన్నారు. ఇక ముందు ఇలాంటివి జరగకుండా చూసే బాధ్యత పోలీసులదేనంటూ పేర్కొన్నారు.