సంక్రాంతి సంబరాలు - స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్యకుమార్‌ - MINISTER SATYAKUMAR DANCE

సంక్రాంతి సంబరాలు - స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్యకుమార్‌ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 4:35 PM IST

Minister satyakumar Dance in Sankranti Celebrations At Dharmavaram: 'ఏందీ వెంకీ సంగతి - అద్దిరిపోద్ది సంక్రాంతి' అనే పాట ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఇదే మారుమోగుతోంది. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో చిన్నా పెద్దా అనే తారతమ్యం లేకుండా అందరూ ఈ పాటకు చిందేస్తుండటం గమనార్హం. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో సంక్రాంతి సంబరాలను నిర్వహించారు. ఈ సంక్రాంతి వేడుకలకు మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అయితే అక్కడితోనే ఆగకుండా అందరినీ హుషారెత్తించేలా ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్‌ చేస్తూ సందడి చేశారు. దాంతో స్థానికులతో కలిసి వేదికపై కొద్దిసేపు చిరంజీవి నటించిన మన శివశంకరవరప్రసాద్​ గారు చిత్రంలోని 'ఏందీ వెంకీ సంగతి అద్దిరిపోద్ది సంక్రాంతి' పాటకు కాలు కదిపారు. స్టెప్పులు వేస్తూ అందరిని అలరించారు. సంక్రాంతి పండుగ సంబరాలు ప్రజల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకు రావాలని మంత్రి సత్యకుమార్ ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు. అందరూ సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు. కూటమి నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్​ అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తుందని మంత్రి సత్యకుమార్ పేర్కొన్నారు.   

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

