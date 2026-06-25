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కూటమి విజయోత్సవ సభ - స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్య కుమార్ - MINISTER SATYA KUMAR YADAV DANCE

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సినిమా పాటకు స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్య కుమార్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 6:16 PM IST

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Madhusudan Reddy Satya Kumar Yadav Dance : రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన జానీ సినిమాలోని నారాజు గాకురా మా అన్నయ్య పాటకు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మధుసూదన్ రెడ్డితో కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలో కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ సీఎన్బీ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంఛార్జ్ పరిటాల శ్రీరామ్ కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. సభా వేదికపై మంత్రి కూటమి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కలిసి సరదాగా డ్యాన్స్​ వేశారు. మంత్రి వేసిన స్టెప్పులు కూటమి పార్టీల కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. మంత్రి డ్యాన్స్ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. ఎప్పుడూ సౌమ్యంగా, హుందాగా కనిపించే మంత్రిలో ఈ సరికొత్త యాంగిల్ చూసి సభకు వచ్చిన కూటమి కార్యకర్తలు, పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. 

Madhusudan Reddy Satya Kumar Yadav Dance : రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన జానీ సినిమాలోని నారాజు గాకురా మా అన్నయ్య పాటకు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మధుసూదన్ రెడ్డితో కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలో కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ సీఎన్బీ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంఛార్జ్ పరిటాల శ్రీరామ్ కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. సభా వేదికపై మంత్రి కూటమి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కలిసి సరదాగా డ్యాన్స్​ వేశారు. మంత్రి వేసిన స్టెప్పులు కూటమి పార్టీల కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. మంత్రి డ్యాన్స్ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. ఎప్పుడూ సౌమ్యంగా, హుందాగా కనిపించే మంత్రిలో ఈ సరికొత్త యాంగిల్ చూసి సభకు వచ్చిన కూటమి కార్యకర్తలు, పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. 

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SATYA KUMAR YADAV DANCE
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MINISTER SATYA KUMAR YADAV DANCE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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