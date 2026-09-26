పారమ్మకొండలో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం - గిరిజనులతో కలిసి ఆడిన మంత్రి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:08 PM IST
Tourism Day Celebration at Manyam District: మన్యం ప్రాంతం ప్రకృతి సోయగాలకు, గిరిజన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నిలయమని మంత్రి సంధ్యారాణి అన్నారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాచిపెంట మండలం పారమ్మకొండలో పర్యాటక అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. అనంతరం పార్వతీ పరమేశ్వరి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. జిల్లాలో పర్యాటక అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించడంపై మంత్రికి కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
గిరిజనులతో కలిసి ఆడిన మంత్రి: ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గిరిజనులు సాంస్కృతిక నృత్యం చేశారు. వారితో కలిని మంత్రి సంధ్యారాణి కాలు కదిపారు. ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న గిరిజనుల ప్రదర్శన అందర్నీ మెప్పించింది. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా పాచిపెంట మండలం పారమ్మకొండ సమీపంలో పర్యాటక దినోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు.
Tourism Day Celebration at Manyam District: మన్యం ప్రాంతం ప్రకృతి సోయగాలకు, గిరిజన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నిలయమని మంత్రి సంధ్యారాణి అన్నారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాచిపెంట మండలం పారమ్మకొండలో పర్యాటక అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. అనంతరం పార్వతీ పరమేశ్వరి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. జిల్లాలో పర్యాటక అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించడంపై మంత్రికి కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
గిరిజనులతో కలిసి ఆడిన మంత్రి: ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గిరిజనులు సాంస్కృతిక నృత్యం చేశారు. వారితో కలిని మంత్రి సంధ్యారాణి కాలు కదిపారు. ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న గిరిజనుల ప్రదర్శన అందర్నీ మెప్పించింది. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా పాచిపెంట మండలం పారమ్మకొండ సమీపంలో పర్యాటక దినోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు.