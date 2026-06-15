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విద్యార్థులకు తినిపించి, తాను తిని - తొలిరోజు 'సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్'లో ప్రత్యేకతలు - BREAKFAST SCHEME LAUNCHED IN TG

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విద్యార్థులతో కలిసి అల్పాహారం​ తిన్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 4:04 PM IST

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Minister Ponnam Launches Breakfast Scheme : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ కార్యక్రమానికి సర్కారు శ్రీకారం చుట్టింది. రాజ్​ భవన్ పాఠశాలలో హైదరాబాద్ ఇన్​ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ 'సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్' అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. విద్యార్థులతో కలిసి నేలపై కూర్చుని మంత్రి పొన్నం, ఎంపీ అనిల్ కుమార్, దానం నాగేందర్ అల్పాహారం తీసుకున్నారు. అల్పాహార పథకంలో భాగంగా తొలిరోజు పాలు, ఉడకబెట్టిన గుడ్డు, పూరి, రాగి ఇడ్లీని అందించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చిన్నారులకు అల్పాహారం తినిపించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం తగ్గించటంతో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎన్​రోల్మెంట్ పెంచేందుకు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించినట్లుగా వివరించారు. ఈ పథకంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.44 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుందని తెలిపారు. అల్పాహార పథకం కోసం ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.540 కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడించారు. 

Minister Ponnam Launches Breakfast Scheme : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ కార్యక్రమానికి సర్కారు శ్రీకారం చుట్టింది. రాజ్​ భవన్ పాఠశాలలో హైదరాబాద్ ఇన్​ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ 'సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్' అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. విద్యార్థులతో కలిసి నేలపై కూర్చుని మంత్రి పొన్నం, ఎంపీ అనిల్ కుమార్, దానం నాగేందర్ అల్పాహారం తీసుకున్నారు. అల్పాహార పథకంలో భాగంగా తొలిరోజు పాలు, ఉడకబెట్టిన గుడ్డు, పూరి, రాగి ఇడ్లీని అందించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చిన్నారులకు అల్పాహారం తినిపించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం తగ్గించటంతో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎన్​రోల్మెంట్ పెంచేందుకు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించినట్లుగా వివరించారు. ఈ పథకంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.44 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుందని తెలిపారు. అల్పాహార పథకం కోసం ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.540 కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడించారు. 

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TAGGED:

BREAKFAST SCHEME LAUNCHED IN TG
PONNAM LAUNCHES BREAKFAST SCHEME
TELANGANA LAUNCHES BREAKFAST SCHEME
అల్పాహార పథకం ప్రారంభించిన సీఎం
BREAKFAST SCHEME LAUNCHED IN TG

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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