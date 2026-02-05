ETV Bharat / Videos

ఆటో డ్రైవర్ పొన్నం ప్రభాకర్! - మున్సిపల్ ప్రచార విన్యాసాలు​ - MINISTER PONNAM DRIVES AN AUTO

ఆటో డ్రైవర్ పొన్నం ప్రభాకర్ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 1:40 PM IST

Minister Ponnam Drives an Auto : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్​ పట్టణంలో మున్సిపల్​ ఎన్నికల ప్రచారంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వివరిస్తూ కాంగ్రెస్​ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 6వ వార్డులో గిరిజన మహిళలతో కలిసి నృత్యం చేశారు. అక్కడే స్థానిక పెద్దమ్మ ఆలయం నుంచి ఎల్లమ్మ ఆలయం వరకు స్వయంగా ఆటో నడిపి కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం నింపారు. హుస్నాబాద్​ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసేలా కాంగ్రెస్​ కౌన్సిలర్​ అభ్యర్థులను గెలిపించి ఆశీర్వదించాలని ప్రజలను కోరారు. అదే విధంగా సోమవారం హుస్నాబాద్​లోని వివిధ వార్డుల్లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎల్లమ్మ చెరువు, కొత్త చెరువు, కళ్ల చెరువుల అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు. పట్టణంలో రహదారి, మురుగు కాలువల నిర్మాణాలను చేపడతామని తెలిపారు. పట్టణంలోని ప్రతి వార్డులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ఆయన కోరారు.

TAGGED:

MINISTER PONNAM ELECTION CAMPAIGN
MUNICIPAL ELECTIONS 2026
PONNAM DRIVES AN AUTO IN CAMPAIGN
ఆటో నడిపిన పొన్నం ప్రభాకర్​
MINISTER PONNAM DRIVES AN AUTO

ETV Bharat Telangana Team

