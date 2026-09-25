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నిమజ్జనోత్సవ వైభవం - హెలికాప్టర్​ నుంచి వీక్షించిన పొన్నం

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గణేశ్ నిమజ్జనాన్ని హెలికాప్టర్ ద్వారా పరిశీలించిన మంత్రి పొన్నం, అధికారులు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 5:27 PM IST

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Ganesh Immersion Festivities In Hyderabad : భాగ్యనగరంలో వైభవంగా గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. హుస్సేన్‌సాగర్‌కు వేలాదిగా గణనాథుని విగ్రహాలు తరలివస్తున్నాయి. భక్తులతో సందడిగా మారిన హుస్సేన్‌సాగర్ పరిసరాలను పరిశీలించేందుకు బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌, జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్‌ కర్ణన్‌, సీపీ సజ్జనర్‌, హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌ ప్రియాంక అలా ఏరియల్‌ సర్వే నిర్వహించారు. శోభయాత్రను పర్యవేక్షించేందుకు హెలికాప్టర్ ద్వారా తనిఖీ చేపట్టారు. 

హుస్సేన్‌సాగర్‌ చుట్టూ సాగుతున్న శోభాయాత్ర తీరును, భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. అంతేకాకుండా నగరంలోని ప్రధాన నిమజ్జన ప్రాంతాల్లో శాంతిభద్రతలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ ఏర్పాట్లను స్వయంగా సమీక్షించేందుకు ఈ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన నిర్వహించారు. హైదరాబాద్‌లో మొత్తం 141 నిమజ్జన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. 275 క్రేన్ల సాయంతో బొజ్జ గణపయ్యలను జలప్రవేశం చేయిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు సుమారు 20వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

Ganesh Immersion Festivities In Hyderabad : భాగ్యనగరంలో వైభవంగా గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. హుస్సేన్‌సాగర్‌కు వేలాదిగా గణనాథుని విగ్రహాలు తరలివస్తున్నాయి. భక్తులతో సందడిగా మారిన హుస్సేన్‌సాగర్ పరిసరాలను పరిశీలించేందుకు బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌, జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్‌ కర్ణన్‌, సీపీ సజ్జనర్‌, హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌ ప్రియాంక అలా ఏరియల్‌ సర్వే నిర్వహించారు. శోభయాత్రను పర్యవేక్షించేందుకు హెలికాప్టర్ ద్వారా తనిఖీ చేపట్టారు. 

హుస్సేన్‌సాగర్‌ చుట్టూ సాగుతున్న శోభాయాత్ర తీరును, భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. అంతేకాకుండా నగరంలోని ప్రధాన నిమజ్జన ప్రాంతాల్లో శాంతిభద్రతలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ ఏర్పాట్లను స్వయంగా సమీక్షించేందుకు ఈ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన నిర్వహించారు. హైదరాబాద్‌లో మొత్తం 141 నిమజ్జన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. 275 క్రేన్ల సాయంతో బొజ్జ గణపయ్యలను జలప్రవేశం చేయిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు సుమారు 20వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

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PONNAM INSPECTED GANESH IMMERSION
HYDERABAD GANESH IMMERSION
గణేశ్​ నిమజ్జనం పరిశీలించిన మంత్రి
GANESH IMMERSION FESTIVITIES
GANESH IMMERSION IN HYDERABAD

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