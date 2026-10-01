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విజయం సాధించాలన్న కసి మనసులో ఉండాలి: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

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విజయం సాధించాలన్న కసి మనసులో ఉండాలి : మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 12:33 PM IST

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Minister Payyavula Kesav School Visit : ప్రతి విద్యార్థి విజయం సాధించాలన్న కసిని కలిగి ఉండాలని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ విద్యార్థులకు సూచించారు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన బుధవారం స్థానిక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం బీకాం కోర్సులను అభ్యసిస్తున్న తరగతిలో కొంతసేపు అధ్యాపకుడిగా మారి పాఠ్యాంశాలను, నిజ జీవిత విషయాలను బోధించారు. 

విద్యార్థులకు మొదటిసారి ఎదురయ్యే అవమానమే విజయాన్ని చేకూర్చగలదని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. తాను కూడా పాఠశాల స్థాయిలో అలాంటి అవమానాన్ని ఎదుర్కొని, కేవలం మూడు నెలల్లో తన సత్తా చాటి, నిజ జీవితంలో తిరుగులేని విజయాలను అందుకున్నానని స్ఫూర్తినిచ్చారు. తమకు ఎదురయ్యే అవమానాలతో కృంగిపోకుండా వాటిని విజయ మార్గాలుగా మార్చుకోవాలని సూచించారు. ఏ అంశంలోనైనా గ్రామీణ విద్యార్థులు తమ సత్తాను చాటగలరని తెలిపారు. కళాశాలలో తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల సదుపాయాలతో పాటు మౌలిక వసతులు కల్పనకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు విద్యార్థులకు చెప్పారు.

Minister Payyavula Kesav School Visit : ప్రతి విద్యార్థి విజయం సాధించాలన్న కసిని కలిగి ఉండాలని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ విద్యార్థులకు సూచించారు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన బుధవారం స్థానిక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం బీకాం కోర్సులను అభ్యసిస్తున్న తరగతిలో కొంతసేపు అధ్యాపకుడిగా మారి పాఠ్యాంశాలను, నిజ జీవిత విషయాలను బోధించారు. 

విద్యార్థులకు మొదటిసారి ఎదురయ్యే అవమానమే విజయాన్ని చేకూర్చగలదని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. తాను కూడా పాఠశాల స్థాయిలో అలాంటి అవమానాన్ని ఎదుర్కొని, కేవలం మూడు నెలల్లో తన సత్తా చాటి, నిజ జీవితంలో తిరుగులేని విజయాలను అందుకున్నానని స్ఫూర్తినిచ్చారు. తమకు ఎదురయ్యే అవమానాలతో కృంగిపోకుండా వాటిని విజయ మార్గాలుగా మార్చుకోవాలని సూచించారు. ఏ అంశంలోనైనా గ్రామీణ విద్యార్థులు తమ సత్తాను చాటగలరని తెలిపారు. కళాశాలలో తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల సదుపాయాలతో పాటు మౌలిక వసతులు కల్పనకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు విద్యార్థులకు చెప్పారు.

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స్కూల్​ను సందర్శించిన పయ్యావుల
PAYYAVULA KESAV AS TEACHER
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PAYYAVULA KESAV SCHOOL VISIT
MINISTER PAYYAVULA SCHOOL VISIT

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