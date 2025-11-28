LIVE: కేబినెట్ ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై మంత్రి పార్థసారథి ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PARTHASARATHY ON CABINET DECISIONS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 6:46 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 7:42 PM IST
Minister Parthasarathy Press Meet on Cabinet Decisions Live: అమరావతి పరిధిలో రెండో దశ భూసమీకరణకు ఏపీ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దాదాపు 25కు పైగా అజెండా అంశాలతో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. 7 గ్రామాల పరిధిలో మరో 16,666.57 ఎకరాల భూసమీకరణకు సీఆర్డీఏకు అనుమతించే ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. వైకుంఠపురం, పెదమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి, వడ్లమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి గ్రామాల పరిధిలో సీఆర్డీఏ భూసమీకరణ చేపట్టనుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన దాదాపు 3 గంటల పాటు మంత్రి వర్గ సమావేశం జరిగింది. అజెండాలోని 26 అంశాలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఖరీఫ్ అవసరాల కోసం మార్క్ఫెడ్ ద్వారా 5 వేల కోట్ల రుణం తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం గ్యారెంటీ కల్పించే ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో 33 ఎకరాల భూమి లైవ్స్టాక్ రీసెర్చ్ కేంద్రం ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలకు క్యాబినెట్ ఆమోదం లభించనుంది. ఈ సందర్భంగా ఏపీ కేబినెట్ ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై మంత్రి పార్థసారథి ప్రెస్మీట్ ప్రత్యక్షప్రసారం.
