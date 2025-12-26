పంచె కట్టి, చేతిలో పార పట్టి - పొలం పనుల్లో మంత్రి నిమ్మల - MINISTER NIMMALA DOING FARMING
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 10:37 AM IST
Minister Nimmala Ramanaidu Takes to Farming : ప్రజాప్రతినిధిగా, మంత్రిగా అసలు తీరిక లేకుండా ఉన్నా కాస్త సమయం దొరికితే తనకు అత్యంత ఇష్టమైన పొలం పనులు చేయడం తనకు సంతృప్తిగా ఉంటుందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. అంతమాత్రమే కాకుండా సంతోషాన్ని కూడా కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమవుతానని నిమ్మల వెల్లడించారు. క్రిస్మస్ పండుగ రోజున కాస్త విరామం దొరకడంతో సొంతూరు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు మండలంలో ఉన్న అగర్తిపాలెం చేరుకున్న మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు రైతుగా మారారు. పంచె కట్టి, చేతిలో పార పట్టుకొని పొలం గట్లు వేశారు. ట్రాక్టర్తో దుక్కి కూడా దున్నారు.
"ఎమ్మెల్యే అయినా, మంత్రి అయినా వ్యవసాయ పనులు చేస్తేనే రైతు పడే కష్టం తెలుస్తుంది. దానితో పాటు వ్యవసాయం విలువ అర్థమవుతుంది. మనకు అన్నం పెట్టే అన్నదాత పనుల్లో స్వయంగా నేను పాల్గొనడం చాలా గర్వంగా ఉంది" - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి
