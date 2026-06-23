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Live: రెండేళ్ల ప్రగతిపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - NIMMALA RAMANAIDU PRESS MEET LIVE

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Minister Nimmala Ramanaidu Press Meet (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:16 AM IST

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Minister Nimmala Ramanaidu Press Meet : రెండేళ్ల ప్రగతిపై జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.  వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ నేరస్థులను తయారుచేసే ఒక కర్మాగారం లాంటిదని, సమాజానికి హాని కలిగించే క్రిమినల్స్ ఆ పార్టీ నుంచే వస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.మరోవైపు, తెలుగుదేశం సమాజానికి మేలు చేసే ఉత్తమ నేతలను తయారుచేసే కర్మాగారమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా వైసీపీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాపు సామాజికవర్గ నేతలను బూతు నేతలుగా మార్చి, వారి గౌరవాన్ని మరియు రాజకీయ జీవితాలను పూర్తిగా నాశనం చేస్తోందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాపులకు 5 శాతం రిజర్వేషన్‌ చంద్రబాబు కల్పిస్తే, ఏకపక్షంగా 2019లో జగన్‌ రద్దు చేశారన్నారు. కొత్తగా రిజర్వేషన్లు కాదు, ఇచ్చిన రిజర్వేషన్లను తొలగిస్తే ఆనాడు ఈ నేతలంతా ఎందుకు ప్రశ్నించలేదని అన్నారు. ప్రస్తుతం మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మీడియా సమావేశం ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Minister Nimmala Ramanaidu Press Meet : రెండేళ్ల ప్రగతిపై జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.  వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ నేరస్థులను తయారుచేసే ఒక కర్మాగారం లాంటిదని, సమాజానికి హాని కలిగించే క్రిమినల్స్ ఆ పార్టీ నుంచే వస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.మరోవైపు, తెలుగుదేశం సమాజానికి మేలు చేసే ఉత్తమ నేతలను తయారుచేసే కర్మాగారమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా వైసీపీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాపు సామాజికవర్గ నేతలను బూతు నేతలుగా మార్చి, వారి గౌరవాన్ని మరియు రాజకీయ జీవితాలను పూర్తిగా నాశనం చేస్తోందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాపులకు 5 శాతం రిజర్వేషన్‌ చంద్రబాబు కల్పిస్తే, ఏకపక్షంగా 2019లో జగన్‌ రద్దు చేశారన్నారు. కొత్తగా రిజర్వేషన్లు కాదు, ఇచ్చిన రిజర్వేషన్లను తొలగిస్తే ఆనాడు ఈ నేతలంతా ఎందుకు ప్రశ్నించలేదని అన్నారు. ప్రస్తుతం మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మీడియా సమావేశం ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

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TAGGED:

NIMMALA RAMANAIDU PRESS MEET
NIMMALA RAMANAIDU LIVE
MINISTER NIMMALA RAMANAIDU
నిమ్మల రామానాయుడు ప్రెస్​మీట్
NIMMALA RAMANAIDU PRESS MEET LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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