ఇంద్రకీలాద్రికి మంత్రి నారా లోకేశ్ - భక్తుల సౌకర్యార్థం 'మాస్టర్ ప్లాన్'పై హామీ - LOKESH VISITS INDRAKEELADRI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 1:50 PM IST
Lokesh Visits Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గమ్మ క్షేత్రాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ శనివారం సందర్శించారు. ఆలయ మర్యాదలతో లోకేశ్కు దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్, ఈవో శీనానాయక్, పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఇతర సభ్యులు స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారికి సుమంగళ ద్రవ్యాలను సమర్పించిన లోకేశ్, అంతరాలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం పండితులు వేద ఆశీర్వచనలం పలికారు. అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని, ప్రసాదాన్ని ఆయనకు అందించి సత్కరించారు.
పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ ఆలయ అభివృద్ధి గురించిన వివరాలను లోకేశ్కు తెలియజేశారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం, ప్రసాదం తయారీ కేంద్రాలతోపాటు ఇతర కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. ఆలయ అభివృద్ధి పనులు గురించి త్వరలో చర్చించి భక్తులకు అసౌకర్యం లేకుండా మెరుగైన రీతిలో దర్శనం కలిగేలే సమగ్ర మాస్టర్ప్లాన్ రూపొందించి అమలు చేద్దామని లోకేశ్ హామీ ఇచ్చారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అమ్మవారి దర్శనం కల్పించాలని ఆలయ అధికారులకు స్పష్టం చేసిన మంత్రి లోకేశ్, భక్తులతో అక్కడి పరిస్థితుల గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
