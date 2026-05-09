ఇంద్రకీలాద్రికి మంత్రి నారా లోకేశ్​ - భక్తుల సౌకర్యార్థం 'మాస్టర్ ప్లాన్'పై హామీ - ​LOKESH VISITS INDRAKEELADRI

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 1:50 PM IST

​Lokesh Visits Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గమ్మ క్షేత్రాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ శనివారం సందర్శించారు. ఆలయ మర్యాదలతో లోకేశ్​కు దేవాదాయశాఖ కమిషనర్‌ రామచంద్ర మోహన్‌, ఈవో శీనానాయక్‌, పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఇతర సభ్యులు స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారికి సుమంగళ ద్రవ్యాలను సమర్పించిన లోకేశ్​, అంతరాలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం పండితులు వేద ఆశీర్వచనలం పలికారు. అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని, ప్రసాదాన్ని ఆయనకు అందించి సత్కరించారు. 

పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ బొర్రా రాధాకృష్ణ ఆలయ అభివృద్ధి గురించిన వివరాలను లోకేశ్​కు తెలియజేశారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం, ప్రసాదం తయారీ కేంద్రాలతోపాటు ఇతర కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. ఆలయ అభివృద్ధి పనులు గురించి త్వరలో చర్చించి భక్తులకు అసౌకర్యం లేకుండా మెరుగైన రీతిలో దర్శనం కలిగేలే సమగ్ర మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందించి అమలు చేద్దామని లోకేశ్​ హామీ ఇచ్చారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అమ్మవారి దర్శనం కల్పించాలని ఆలయ అధికారులకు స్పష్టం చేసిన మంత్రి లోకేశ్​, భక్తులతో అక్కడి పరిస్థితుల గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. 

