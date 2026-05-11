సింగపూర్లో లోకేశ్ పర్యటన - సన్టెక్ సిటీ సందర్శన - MINISTER LOKESH VISITS SUNTEC CITY
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 5:00 PM IST
As Part Of His Visit To Singapore, Minister Nara Lokesh Visited Suntec City : సింగపూర్ పర్యటనలో భాగంగా సన్టెక్ సిటీని మంత్రి నారా లోకేశ్ సందర్శించారు. డీపీ అర్బన్ ఆర్కిటెక్ట్ సంస్థ డైరెక్టర్ ఆనందన్ కరుణాకరన్తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ప్రపంచస్థాయి మైస్ (MICE - Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) ఈవెంట్లకు కేంద్రంగా మారడమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం కొత్త మైస్ విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నామని అన్నారు. అంతర్జాతీయ ఈవెంట్ నిర్వాహకులకు సింగిల్ విండో అనుమతులను వేగవంతం చేయడానికి విశాఖపట్నం, అమరావతి, తిరుపతిలలో ప్రత్యేక బ్యూరోలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో రాష్ట్రంలోని హోటల్ గదుల సంఖ్య 4 రెట్లు పెరిగి 20,000కు చేరుకుంటుందన్నారు. ప్రముఖ జాతీయ, అంతర్జాతీయ హాస్పిటాలిటీ సంస్థలు అమరావతికి వస్తున్నాయని లోకేశ్ తెలిపారు. మైస్ పరిశ్రమను ప్రోత్సహించడానికి అమరావతిలో 4 కన్వెన్షన్ సెంటర్లకు రాష్ట్రం ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. విశాఖపట్నంలో ఒక ప్రపంచ స్థాయి MICE కేంద్రాన్ని నిర్మించబోతున్నామన్నారు. భారత ప్రభుత్వ ఇండియా ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆర్గనైజేషన్తో భాగస్వామ్యంతో వైజాగ్లో ఆంధ్ర మండపాన్ని ఏపీ ఇప్పటికే ప్రకటించిందని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
As Part Of His Visit To Singapore, Minister Nara Lokesh Visited Suntec City : సింగపూర్ పర్యటనలో భాగంగా సన్టెక్ సిటీని మంత్రి నారా లోకేశ్ సందర్శించారు. డీపీ అర్బన్ ఆర్కిటెక్ట్ సంస్థ డైరెక్టర్ ఆనందన్ కరుణాకరన్తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ప్రపంచస్థాయి మైస్ (MICE - Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) ఈవెంట్లకు కేంద్రంగా మారడమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం కొత్త మైస్ విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నామని అన్నారు. అంతర్జాతీయ ఈవెంట్ నిర్వాహకులకు సింగిల్ విండో అనుమతులను వేగవంతం చేయడానికి విశాఖపట్నం, అమరావతి, తిరుపతిలలో ప్రత్యేక బ్యూరోలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో రాష్ట్రంలోని హోటల్ గదుల సంఖ్య 4 రెట్లు పెరిగి 20,000కు చేరుకుంటుందన్నారు. ప్రముఖ జాతీయ, అంతర్జాతీయ హాస్పిటాలిటీ సంస్థలు అమరావతికి వస్తున్నాయని లోకేశ్ తెలిపారు. మైస్ పరిశ్రమను ప్రోత్సహించడానికి అమరావతిలో 4 కన్వెన్షన్ సెంటర్లకు రాష్ట్రం ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. విశాఖపట్నంలో ఒక ప్రపంచ స్థాయి MICE కేంద్రాన్ని నిర్మించబోతున్నామన్నారు. భారత ప్రభుత్వ ఇండియా ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆర్గనైజేషన్తో భాగస్వామ్యంతో వైజాగ్లో ఆంధ్ర మండపాన్ని ఏపీ ఇప్పటికే ప్రకటించిందని లోకేశ్ వెల్లడించారు.