ETV Bharat / Videos

LIVE: మొంథా తుపాను తీవ్రతపై మంత్రి లోకేశ్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - MINISTER NARA LOKESH PRESS MEET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 5:37 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 5:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Press Meet on Cyclone Montha Live: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రులు నారా లోకేశ్, అనిత మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. అదే విధంగా పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో 'మొంథా' తీవ్ర తుపానుగా మారిందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదే విధంగా తుపాను ఈ రోజు (మంగళవారం) రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటనుందని వెల్లడించింది. ఈ తుపాను మచిలీపట్నానికి 110 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 200 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నంకి 280 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్​కు 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు స్టెల్లా తెలిపారు.

ఈ తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకి 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వేస్తాయని తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అలానే మరి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలంతా బయటికి రాకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. తీరాన్ని తాకిన తర్వాత క్రమంగా బలహీనపడి బుధవారానికి తుపానుగా మారుతుందని స్టెల్లా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్​ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం. 

Minister Lokesh Press Meet on Cyclone Montha Live: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రులు నారా లోకేశ్, అనిత మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. అదే విధంగా పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో 'మొంథా' తీవ్ర తుపానుగా మారిందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదే విధంగా తుపాను ఈ రోజు (మంగళవారం) రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటనుందని వెల్లడించింది. ఈ తుపాను మచిలీపట్నానికి 110 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 200 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నంకి 280 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్​కు 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు స్టెల్లా తెలిపారు.

ఈ తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకి 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వేస్తాయని తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అలానే మరి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలంతా బయటికి రాకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. తీరాన్ని తాకిన తర్వాత క్రమంగా బలహీనపడి బుధవారానికి తుపానుగా మారుతుందని స్టెల్లా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్​ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం. 

Last Updated : October 28, 2025 at 5:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NARA LOKESH LIVE
NARA LOKESH PRESS MEET
MONTHA CYCLONE IN AP
MINISTER NARA LOKESH PRESS MEET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Kurnool Bus Accident Live

LIVE: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - తాజా పరిస్థితిపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 24, 2025 at 7:11 AM IST
CM Chandrababu Participated in Diwali Celebrations at Punnami Ghat

LIVE: పున్నమి ఘాట్‌లో దీపావళి వేడుకలు - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 19, 2025 at 7:49 PM IST
Modi Kurnool Public Meeting Live

LIVE: కర్నూలులో ప్రధాని మోదీ బహిరంగ సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 16, 2025 at 2:11 PM IST
modi

LIVE: శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 16, 2025 at 11:47 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.