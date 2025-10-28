LIVE: మొంథా తుపాను తీవ్రతపై మంత్రి లోకేశ్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - MINISTER NARA LOKESH PRESS MEET
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 5:37 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 5:51 PM IST
Minister Lokesh Press Meet on Cyclone Montha Live: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రులు నారా లోకేశ్, అనిత మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. అదే విధంగా పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో 'మొంథా' తీవ్ర తుపానుగా మారిందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదే విధంగా తుపాను ఈ రోజు (మంగళవారం) రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటనుందని వెల్లడించింది. ఈ తుపాను మచిలీపట్నానికి 110 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 200 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నంకి 280 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు స్టెల్లా తెలిపారు.
ఈ తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకి 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వేస్తాయని తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అలానే మరి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలంతా బయటికి రాకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. తీరాన్ని తాకిన తర్వాత క్రమంగా బలహీనపడి బుధవారానికి తుపానుగా మారుతుందని స్టెల్లా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.
