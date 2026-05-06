LIVE: గ్లోబల్ దిగ్గజం క్యారియర్ పరిశ్రమకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NEW PLANT AT SRI CITY
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 10:30 AM IST
Minister Nara Lokesh Lay Foundation Stone for New Plant at Sri City: అమెరికాకు చెందిన దిగ్గజ ఎయిర్కండిషనర్ తయారీ సంస్థ క్యారియర్ తిరుపతి జిల్లా శ్రీ సిటీలో రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడితో అత్యాధునిక స్మార్ట్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. దీని ద్వారా దాదాపు 3,000 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు ఈ సంస్థ పేర్కొంది. శ్రీ సిటీలో 39 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేసే ఈ పరిశ్రమకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేశారు. గురుగ్రామ్లో తయారీ యూనిట్, హైదరాబాద్ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ను ఈ సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ యూనిట్ మూడు దశల్లో 2028 నాటికి పూర్తికానున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఏసీ తయారీ సంస్థ క్యారియర్ వెయ్యి కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దాదాపు 3వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఎయిర్కండిషనర్ తయారీ సంస్థ క్యారియర్ శంకుస్థాపన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
