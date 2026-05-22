LIVE: కడప జిల్లాలో సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టు - ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి లోకేశ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MINISTER NARA LOKESH LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 1:59 PM IST
Minister Nara Lokesh Inaugurated SAEL Solar Power Plant in Kadapa LIVE: కడప జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆయన పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో రాయలసీమ ముఖచిత్రాన్ని మార్చే సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టును మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రారంభించారు. కడప జిల్లా కొండాపురం మండలం టి.కోడూరు వద్ద ప్రముఖ గ్రీన్ ఎనర్జీ సంస్థ సెయిల్ రూ. 2వేల 400కోట్ల పెట్టుబడితో 600 మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంట్లను స్థాపించింది. ఈ సోలార్ ప్లాంట్లను ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆయనకు కూటమి శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సోలార్ ప్రాజెక్టు ద్వారా వందలాది మందికి ఉపాధి, ఉగ్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు
గురువారం మంత్రి లోకేశ్ కడప నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ గొడ్డలి పార్టీ కాక మరేంటని మాజీ సీఎం జగన్ను మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని గొడ్డలితో చంపిందెవరని నిలదీశారు. ‘మీరే తొలుత గుండెపోటు అన్నారు. తర్వాత గొడ్డలి వేటు బయటకు వచ్చింది. జగన్ ఎంత మోసగాడో ప్రజలకు అర్థమైంది. అందుకే వైఎస్సార్సీపీ కి గొడ్డలి పార్టీ అని పేరు పెట్టాం’ అన్నారు.
Minister Nara Lokesh Inaugurated SAEL Solar Power Plant in Kadapa LIVE: కడప జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆయన పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో రాయలసీమ ముఖచిత్రాన్ని మార్చే సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టును మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రారంభించారు. కడప జిల్లా కొండాపురం మండలం టి.కోడూరు వద్ద ప్రముఖ గ్రీన్ ఎనర్జీ సంస్థ సెయిల్ రూ. 2వేల 400కోట్ల పెట్టుబడితో 600 మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంట్లను స్థాపించింది. ఈ సోలార్ ప్లాంట్లను ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆయనకు కూటమి శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సోలార్ ప్రాజెక్టు ద్వారా వందలాది మందికి ఉపాధి, ఉగ్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు
గురువారం మంత్రి లోకేశ్ కడప నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ గొడ్డలి పార్టీ కాక మరేంటని మాజీ సీఎం జగన్ను మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని గొడ్డలితో చంపిందెవరని నిలదీశారు. ‘మీరే తొలుత గుండెపోటు అన్నారు. తర్వాత గొడ్డలి వేటు బయటకు వచ్చింది. జగన్ ఎంత మోసగాడో ప్రజలకు అర్థమైంది. అందుకే వైఎస్సార్సీపీ కి గొడ్డలి పార్టీ అని పేరు పెట్టాం’ అన్నారు.