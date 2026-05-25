రాష్ట్రాభివృద్ధిని చూసి జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నారు: మంత్రి మండిపల్లి - MANDIPALLI COMMENTS ON JAGAN
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 7:10 PM IST
Minister Mandipalli Ramprasad Reddy Comments On Jagan: రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రామప్రసాద్ రెడ్డి జగన్ను ఉద్దేశించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రానికి ఆయన ఒక "హనీమూన్ నాయకుడు" మాత్రమేనని ఎద్దేవా చేశారు. పాత మద్యాన్ని కొత్త సీసాలో పోసి దాన్నే కొత్తదానిలా ప్రచారం చేసే తీరులోనే జగన్ వ్యవహార శైలి ఉందని ఆయన మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను చూసి ఓర్వలేక, జగన్ నిరంతరం విషం చిమ్ముతుండన్నారు. 'విజయలక్ష్మి మినరల్స్' ద్వారా జగన్ తన మైనింగ్ దోపిడీని ప్రారంభించారని ఆ తర్వాత 'భారతి సిమెంట్స్', 'సండూర్ పవర్' సంస్థల ద్వారా తన కార్యకలాపాలను విస్తరించారని ఆరోపించారు.
దోపిడీ, బెదిరింపులు, మోసాల ద్వారా కూడగట్టిన సొమ్మును పెట్టుబడిగా పెట్టి జగన్ రాజకీయాల్లో ప్రముఖ స్థానానికి ఎదిగారని రామప్రసాద్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ప్రజల దృష్టిలో జగన్ ఇప్పటికే ఒక "చెల్లని నాణెం"గా మారిపోయారని ఇకపై ఆయనను విశ్వసించే స్థితిలో ప్రజలు లేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జగన్ ఆయనతో పాటు ఉన్న 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి హాజరై నిర్మాణాత్మక సూచనలు చేస్తే వాటిని స్వీకరించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు.
