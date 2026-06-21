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బాబా రాందేవ్​తో పోటాపోటీగా లోకేశ్ ఆసనాలు - ఆకట్టుకున్న దృశ్యాలు - LOKESH WITH BABA RAMDEV

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బాబా రాందేవ్​తో పోటాపోటీగా లోకేశ్ ఆసనాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 1:30 PM IST

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Lokesh Vs Baba Ramdev in Asanas : 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మైదానంలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది ఔత్సాహికులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. వేకువజామునే వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం, గోవింద నామస్మరణతో చేసిన యోగా సాధన అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.  

ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రాందేవ్​తో కలిసి వేదికపై ఆసనాలు వేశారు. ముఖ్యమంత్రి 45 నిమిషాల పాటు సంక్లిష్టమైన ఆసనాలను ఎంతో సునాయసంగా వేసి అందరినీ అబ్బురపరిచారు. ఈ వయస్సులోనూ ఆయన ఉత్సాహం అక్కడివారిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. మరోవైపు వేదికపై మంత్రి లోకేశ్​తో బాబా రాందేవ్ యోగాసనాలు వేయించారు. అనులోమ, విలోమ పద్ధతిలో ప్రాణాయామం చేస్తూ లోకేశ్ ఎంతో ఉత్సాహంగా, బాబా రాందేవ్​తో పోటీపడ్డారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసి పక్కనే ఉన్న చంద్రబాబు ముసిముసిగా నవ్వులు చిందించారు. ఈ దృశ్యాలు అక్కడివారిని ఆకట్టుకున్నాయి.  

Lokesh Vs Baba Ramdev in Asanas : 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మైదానంలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది ఔత్సాహికులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. వేకువజామునే వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం, గోవింద నామస్మరణతో చేసిన యోగా సాధన అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.  

ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రాందేవ్​తో కలిసి వేదికపై ఆసనాలు వేశారు. ముఖ్యమంత్రి 45 నిమిషాల పాటు సంక్లిష్టమైన ఆసనాలను ఎంతో సునాయసంగా వేసి అందరినీ అబ్బురపరిచారు. ఈ వయస్సులోనూ ఆయన ఉత్సాహం అక్కడివారిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. మరోవైపు వేదికపై మంత్రి లోకేశ్​తో బాబా రాందేవ్ యోగాసనాలు వేయించారు. అనులోమ, విలోమ పద్ధతిలో ప్రాణాయామం చేస్తూ లోకేశ్ ఎంతో ఉత్సాహంగా, బాబా రాందేవ్​తో పోటీపడ్డారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసి పక్కనే ఉన్న చంద్రబాబు ముసిముసిగా నవ్వులు చిందించారు. ఈ దృశ్యాలు అక్కడివారిని ఆకట్టుకున్నాయి.  

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INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
LOKESH WITH BABA RAMDEV
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LOKESH VS BABA RAMDEV IN ASANAS
LOKESH WITH BABA RAMDEV

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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