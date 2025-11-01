ETV Bharat / Videos

LIVE : కాశీబుగ్గలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - MINISTER LOKESH KASIBUGGA TOUR LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:34 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 8:54 PM IST

MINISTER LOKESH AT KASIBUGGA TEMPLE LIVE: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి నారా లోకేశ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ప్రమాదం నేపథ్యంలో కాశీబుగ్గకు మంత్రి నారా లోకేశ్‌ హుటాహుచిన బయలుదేరారు. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖకు విమానంలో వెళ్లిన లోకేశ్, అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గంలో కాశీబుగ్గ వెళ్లారు. అనంతరం కాశీబుగ్గలోని తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం మృతుల కుటుంబసభ్యులను, క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సమీక్ష చేశారు. కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగి తొమ్మిది మంది భక్తులు చనిపోయారు. మరి కొంత మంది భక్తులు స్పృహతప్పి పడిపోయారు. స్పృహతప్పి పడిపోయిన వారిని కాశీబుగ్గలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాశీబుగ్గ చిన తిరుపతిగా పేరొందిన విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా భక్తులు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో తొక్కిసలాట జరగడంతో 9 మంది భక్తులు చనిపోయారు. ప్రస్తుతం కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట ప్రాంతాన్ని మంత్రి లోకేశ్ పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం. 

MINISTER LOKESH AT KASIBUGGA TEMPLE
LOKESH AT STAMPEDE INCIDENT
MINISTER LOKESH AT SRIKAKULAM DIST
KASIBUGGA STAMPEDE INCIDENT UPDATES
MINISTER LOKESH KASIBUGGA TOUR LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

