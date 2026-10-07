ప్రజాసేవలో ప్రధాని మోదీ 25 ఏళ్లు - వెంకటపాలెంలో లోకేశ్ ప్రత్యేక పూజలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:35 PM IST
PM Modi 25 Years Public Service : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 25 ఏళ్ల ప్రజాసేవ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమరావతిలోని వెంకటపాలెం వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ప్రధాని మోదీ పేరిట పూజలు చేసి, స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ప్రధాని మోదీకి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని, వికసిత్ భారత్ వజ్రసంకల్పం నెరవేరాలని ప్రార్థించినట్లు మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. 2001 అక్టోబర్ 7న గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రారంభమైన మోదీ ప్రజాసేవా ప్రస్థానం 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందని అన్నారు. అన్ని రంగాల్లో భారత్ ప్రపంచంలో నంబర్ వన్గా నిలవాలన్న లక్ష్యంతో మోదీ నిస్వార్థంగా పని చేస్తున్నారన్నారు. ఆయనకు మరింత శక్తియుక్తులు ప్రసాదించాలని భగవంతుడిని కోరుకున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీని లోకేశ్ ఆధునిక ఉక్కుమనిషిగా అభివర్ణించారు. మోదీ ప్రజాసేవా ప్రస్థానాన్ని దేశ వ్యాప్తంగా 'సేవా సంకల్ప్ యాత్ర'గా నిర్వహించడం, దేశాభివృద్ధికి ఆయన చేస్తున్న కృషికి నిదర్శనమని లోకేశ్ అన్నారు.
PM Modi 25 Years Public Service : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 25 ఏళ్ల ప్రజాసేవ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమరావతిలోని వెంకటపాలెం వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ప్రధాని మోదీ పేరిట పూజలు చేసి, స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ప్రధాని మోదీకి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని, వికసిత్ భారత్ వజ్రసంకల్పం నెరవేరాలని ప్రార్థించినట్లు మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. 2001 అక్టోబర్ 7న గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రారంభమైన మోదీ ప్రజాసేవా ప్రస్థానం 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందని అన్నారు. అన్ని రంగాల్లో భారత్ ప్రపంచంలో నంబర్ వన్గా నిలవాలన్న లక్ష్యంతో మోదీ నిస్వార్థంగా పని చేస్తున్నారన్నారు. ఆయనకు మరింత శక్తియుక్తులు ప్రసాదించాలని భగవంతుడిని కోరుకున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీని లోకేశ్ ఆధునిక ఉక్కుమనిషిగా అభివర్ణించారు. మోదీ ప్రజాసేవా ప్రస్థానాన్ని దేశ వ్యాప్తంగా 'సేవా సంకల్ప్ యాత్ర'గా నిర్వహించడం, దేశాభివృద్ధికి ఆయన చేస్తున్న కృషికి నిదర్శనమని లోకేశ్ అన్నారు.