LIVE : నెల్లూరు జిల్లాలో సాగర్ డిఫెన్స్ పరిశ్రమకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - MINISTER LOKESH LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 5:47 PM IST
Minister Lokesh LIVE : నెల్లూరు జిల్లా వ్వలదిన్నెలో సాగర్ డిఫెన్స్ పరిశ్రమకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డును సాగర్ డిఫెన్స్ సంస్థ అభివృద్ధి చేయనుంది. మొదటి దశలో రూ.45 కోట్ల పెట్టుబడులు, 750 మందికి పైగా ఉద్యోగాల కల్పించనుంది. అంతకుముందు క్యాప్ జెమినీ గ్లోబల్ సీఈవో ఐమాన్ ఎజత్తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. విశాఖలో క్యాప్ జెమినీ సంస్థ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఇప్పటికే మధురవాడ ఐటీ పార్కుల్ హిల్-1పై 20 ఎకరాల భూమిని ఈ సంస్థ కోసం పరిశీలించారు. అడివివరం, ఆనందపురం పరిధిలో రెండు చోట్ల సంస్థ ప్రతినిధులు భూములను పరిశీలించారు. తాత్కాలిక కార్యకలాపాలకు సెంట్రల్ పార్కు సమీపంలో ఓ ప్రైవేటు భవనాన్ని ఎంపిక చేశారు. రాష్ట్రంలో 20 వేల ఉద్యోగాలు కల్పించేలా పెట్టుబడులు పెట్టడంపై ఐమాన్ తో చర్చించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సారథ్యంలో విశాఖపట్నం ఐటీ, డేటా హబ్ గా ఎదుగుతోందని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు. దేశంలోనే అతిపెద్దదైన గూగుల్ డేటా సెంటర్ పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని చెప్పారు.
