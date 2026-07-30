LIVE : కర్నూలు జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOKESH KURNOOL DISTRICT TOUR LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 3:45 PM IST
Lokesh Kurnool District Tour Live : మంత్రి లోకేశ్ కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలోనే పత్తికొండ నియోజకవర్గంలో టాటా, సుజ్లాన్ కంపెనీల సోలార్, విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.5,750 కోట్లతో 3,462 ఎకరాల్లో రెండు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. రెండు ప్రాజెక్టుల్లో 4 వేల మంది యువతకు ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. బుధవారం నాడు ఆదోని శివారులోని మండగిరి ప్రాంతంలో బుధవారం నిర్వహించిన ఆదోని టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో 45 రోజులపాటు నిర్వహించిన యువగళం పాదయాత్రలో తాను ఇచ్చిన హామీలన్నీ గుర్తున్నాయని, ఎప్పటికప్పుడు హామీల పుస్తకాన్ని చూసుకుని తానిచ్చిన ప్రతి హామీ నెరవేర్చేందుకు చర్యలు చేపట్టానని పేర్కొన్నారు. పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ పోరాడి మరీ పరిశ్రమలను కర్నూలుకు తీసుకొస్తున్నారని రెండో ముంబయిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆదోనికి పరిశ్రమలు వస్తాయని పేర్కొన్నారు.
Lokesh Kurnool District Tour Live : మంత్రి లోకేశ్ కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలోనే పత్తికొండ నియోజకవర్గంలో టాటా, సుజ్లాన్ కంపెనీల సోలార్, విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.5,750 కోట్లతో 3,462 ఎకరాల్లో రెండు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. రెండు ప్రాజెక్టుల్లో 4 వేల మంది యువతకు ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. బుధవారం నాడు ఆదోని శివారులోని మండగిరి ప్రాంతంలో బుధవారం నిర్వహించిన ఆదోని టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో 45 రోజులపాటు నిర్వహించిన యువగళం పాదయాత్రలో తాను ఇచ్చిన హామీలన్నీ గుర్తున్నాయని, ఎప్పటికప్పుడు హామీల పుస్తకాన్ని చూసుకుని తానిచ్చిన ప్రతి హామీ నెరవేర్చేందుకు చర్యలు చేపట్టానని పేర్కొన్నారు. పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ పోరాడి మరీ పరిశ్రమలను కర్నూలుకు తీసుకొస్తున్నారని రెండో ముంబయిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆదోనికి పరిశ్రమలు వస్తాయని పేర్కొన్నారు.