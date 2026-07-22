'నీ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది - ఎక్కడ చేయించావు' - విద్యార్థితో లోకేశ్ సరదా సంభాషణ - LOKESH FUNNY CHIT CHAT WITH A BOY
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 3:04 PM IST
Lokesh Funny Talk With a Boy : మంగళగిరిలో మంగళవారం నాడు మంత్రి లోకేశ్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన స్థానికులను ఆప్యాయంగా పలకరించి కాసేపు ముచ్చటించారు. ఈ క్రమంలో ఓ బాలుడితో సరదాగా మాట్లాడారు. అతడి భుజంపై చేయి వేసి దగ్గరకు తీసుకున్నారు. 'ఏ పాఠశాలలో చదువుతున్నావు? ఏ స్కూల్? ఏ తరగతి? ఫేవరెట్ సబెక్ట్ ఏంటి? ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఏంట్రా అల్లరి ఎక్కువ చేస్తున్నావంటా. నీ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది. ఎక్కడ చేయించావు’ అంటూ లోకేశ్ సరదాగా ప్రశ్నలు వేస్తూ ముచ్చటించారు.
ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న స్థానికులతో లోకేశ్ మాట్లాడి ఎలా ఉన్నారని ఆరా తీశారు. పార్కు చాలా బాగా కట్టించారని స్థానికులు ఆయనకు తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన లోకేశ్ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని తెలిపారు. అందుకే అందరూ వాకింగ్ చేయాలని సూచించారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Lokesh Funny Talk With a Boy : మంగళగిరిలో మంగళవారం నాడు మంత్రి లోకేశ్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన స్థానికులను ఆప్యాయంగా పలకరించి కాసేపు ముచ్చటించారు. ఈ క్రమంలో ఓ బాలుడితో సరదాగా మాట్లాడారు. అతడి భుజంపై చేయి వేసి దగ్గరకు తీసుకున్నారు. 'ఏ పాఠశాలలో చదువుతున్నావు? ఏ స్కూల్? ఏ తరగతి? ఫేవరెట్ సబెక్ట్ ఏంటి? ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఏంట్రా అల్లరి ఎక్కువ చేస్తున్నావంటా. నీ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది. ఎక్కడ చేయించావు’ అంటూ లోకేశ్ సరదాగా ప్రశ్నలు వేస్తూ ముచ్చటించారు.
ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న స్థానికులతో లోకేశ్ మాట్లాడి ఎలా ఉన్నారని ఆరా తీశారు. పార్కు చాలా బాగా కట్టించారని స్థానికులు ఆయనకు తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన లోకేశ్ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని తెలిపారు. అందుకే అందరూ వాకింగ్ చేయాలని సూచించారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.