అనిరుధ్-కావ్యా మారన్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ - కుటుంబ సమేతంగా హాజరైన మంత్రి లోకేశ్
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:50 PM IST
Lokesh Anirudh and Kavya Maran Wedding Reception: చెన్నైలో జరిగిన రెండు ప్రముఖ వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకల్లో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సీఈవో కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్కు మంత్రి లోకేశ్, బ్రాహ్మణి దంపతులు తమ కుమారుడు దేవాంశ్తో కలిసి హాజరు అయ్యారు. చెన్నైలో శనివారం జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అనిరుధ్ దంపతులకు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తమిళనాడు మాజీ సీఎం స్టాలిన్, సినీ నటుడు రజనీకాంత్, మాజీ మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్లను లోకేశ్ మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. రజనీకాంత్తో లోకేశ్ ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు. వారు పరస్పరం యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు.
రాజ్యసభ ఎంపీ, డీఎండీకే నేత ఎల్.కే. సుధీష్ కుమార్తె వివాహ రిసెప్షన్లోనూ లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. చెన్నైలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నూతన వధూవరులు డా.జన్ను శ్రీ సుధీష్, అఖిల్ రవికుమార్లకు పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Lokesh Anirudh and Kavya Maran Wedding Reception: చెన్నైలో జరిగిన రెండు ప్రముఖ వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకల్లో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సీఈవో కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్కు మంత్రి లోకేశ్, బ్రాహ్మణి దంపతులు తమ కుమారుడు దేవాంశ్తో కలిసి హాజరు అయ్యారు. చెన్నైలో శనివారం జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అనిరుధ్ దంపతులకు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తమిళనాడు మాజీ సీఎం స్టాలిన్, సినీ నటుడు రజనీకాంత్, మాజీ మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్లను లోకేశ్ మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. రజనీకాంత్తో లోకేశ్ ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు. వారు పరస్పరం యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు.
రాజ్యసభ ఎంపీ, డీఎండీకే నేత ఎల్.కే. సుధీష్ కుమార్తె వివాహ రిసెప్షన్లోనూ లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. చెన్నైలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నూతన వధూవరులు డా.జన్ను శ్రీ సుధీష్, అఖిల్ రవికుమార్లకు పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.