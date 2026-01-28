ETV Bharat / Videos

LIVE: మంత్రివర్గం ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై మంత్రి పార్థసారథి ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - MINISTER PARTHASARATHY PRESS MEET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Minister_Parthasarathy_Press_Meet (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:20 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Parthasarathy Press Meet on Cabinet Meeting Decisions : సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. 35 అజెండా అంశాలకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. పిడుగురాళ్ల వైద్యకళాశాలను పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేసే ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఎస్వీ వర్సిటీ పరిధిలోని 33 ఎకరాల భూమిని వ్యవసాయ మార్కెట్‌ కమిటీకి పలమనేరులో లైవ్‌స్టాక్‌ రీసెర్చ్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. అర్జున్‌ అవార్డు గ్రహీత జ్యోతి యర్రాజికి విశాఖలో 500 చదరపు గజాల స్థలం, డిగ్రీ తర్వాత గ్రూప్‌ 1 ఉద్యోగం ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు ఆమోదించింది. ఏపీ టిడ్కోకు హడ్కో నుంచి 4,451 కోట్లు ప్రభుత్వ రుణ గ్యారెంటీని కేబినెట్‌ ఆమోదించింది. రాజధాని అమరావతి పరిధిలో వీధిపోటు భూములు పొందిన రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లు కేటాయించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై మంత్రి పార్థసారథి ప్రెస్​మీట్ ప్రత్యక్షప్రసారం.

Minister Parthasarathy Press Meet on Cabinet Meeting Decisions : సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. 35 అజెండా అంశాలకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. పిడుగురాళ్ల వైద్యకళాశాలను పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేసే ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఎస్వీ వర్సిటీ పరిధిలోని 33 ఎకరాల భూమిని వ్యవసాయ మార్కెట్‌ కమిటీకి పలమనేరులో లైవ్‌స్టాక్‌ రీసెర్చ్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. అర్జున్‌ అవార్డు గ్రహీత జ్యోతి యర్రాజికి విశాఖలో 500 చదరపు గజాల స్థలం, డిగ్రీ తర్వాత గ్రూప్‌ 1 ఉద్యోగం ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు ఆమోదించింది. ఏపీ టిడ్కోకు హడ్కో నుంచి 4,451 కోట్లు ప్రభుత్వ రుణ గ్యారెంటీని కేబినెట్‌ ఆమోదించింది. రాజధాని అమరావతి పరిధిలో వీధిపోటు భూములు పొందిన రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లు కేటాయించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై మంత్రి పార్థసారథి ప్రెస్​మీట్ ప్రత్యక్షప్రసారం.

Last Updated : January 28, 2026 at 4:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AP CABINET MEETING DECISIONS
PARTHASARATHY ON CABINET MEETING
PARTHASARATHY PRESS MEET LIVE
MINISTER PARTHASARATHY PRESS MEET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha Session LIVE

LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు-రాజ్యసభలో చర్చ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 28, 2026 at 12:52 PM IST
President Murmu Speech Address Joint Sitting of Both Houses LIVE

LIVE: ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రసంగం - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 28, 2026 at 10:46 AM IST
Medaram Mahajatara 2026 Live

LIVE: మేడారం మహాజాతర ప్రారంభం - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 28, 2026 at 8:58 AM IST
Cycle_Rally_in_Vijayawada

LIVE: విజయవాడలో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం సైకిల్ యాత్ర - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 27, 2026 at 4:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.