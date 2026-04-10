LIVE: కేబినెట్ నిర్ణయాలను వెల్లడిస్తున్న మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KOLUSU PARTHASARATHY PRESS MEET

Minister Kolusu Parthasarathy Press Meet (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 3:54 PM IST

Minister Kolusu Parthasarathy Press Meet: సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలకు సంబంధించి కేంద్రం జారీ చేసిన ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్ మెంట్ ఆర్డర్ -2025 గెజిట్​కు అనుగుణంగా విడుదల చేయాల్సిన గెజిట్‌పై అమాత్యులు చర్చలు జరిపారు. మంత్రివర్గ ఆమోదం లభించి గెజిట్ విడుదలైతే 26 జిల్లాలు, ఆరు జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఉద్యోగ నియామకాలు, బదిలీలకు దీన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలను రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ప్రొమోట్ చేయాలని ఆదేశించారు. 10ఎకరాలు తక్కువ కాకుండా నిబంధనలు పెట్టి నాణ్యత పెంచుతూ ఎక్కువ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించారు. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే ఏపీలో తక్కువ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. మంత్రివర్గం ఆమోదం లభించిన పలు అంశాల గురించి మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మీడియా సమావేశం ద్వారా తెలుపుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూడండి.

