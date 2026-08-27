క్యాడర్ చేజారకుండా ఉండేందుకు జగన్ ఊహాజనిత వ్యాఖ్యలు: మంత్రి పార్థసారథి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 4:52 PM IST
Minister Kolusu Parthasarathy Fires On Jagan: బెంగళూరులో చల్లదనం వల్ల నిన్నటి వరకు జగన్కు ఎల్నినో ప్రభావం తెలియలేదా అని మంత్రి పార్థసారథి ప్రశ్నించారు. ఎక్కువ కాలం బెంగళూరులో ఉంటున్నందున రాష్ట్ర పరిస్థితులపై ఆయన అవగాహన కోల్పోతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ వ్యవహార శైలితో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు విసిగిపోయినందునే క్యాడర్ చేజారకుండా ఉండేందుకు ఊహాజనిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అబద్ధాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు నిషేధిత సంస్థల మాదిరిగా జగన్ వ్యవహరిస్తున్నారని మంత్రి మండిపడ్డారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి నీటిని విడుదల చేయడాన్ని తప్పుపడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రైతు వ్యతిరేకులమని చాటుకుంటున్నారని పార్థసారథి ధ్వజమెత్తారు.
'5 సంవత్సరాలు వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసింది. ఇప్పుడు పిరికివాళ్లలా శాసనసభకు రాకుండా ఏం చేస్తున్నారు. మండలిలో సంఖ్యాబలం ఉంది కదా అక్కడెందుకు ఎల్నినో గురించి చర్చ పెట్టలేదు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయండని ఎందుకు చెప్పలేదు. తలాతోక లేని ప్రెస్మీట్లు పెట్టి మొసలి కన్నీరు ఆపి ప్రజలకు మేలు చేస్తే బాగుంటుంది.' - కొలుసు పార్థసారథి, మంత్రి
Minister Kolusu Parthasarathy Fires On Jagan: బెంగళూరులో చల్లదనం వల్ల నిన్నటి వరకు జగన్కు ఎల్నినో ప్రభావం తెలియలేదా అని మంత్రి పార్థసారథి ప్రశ్నించారు. ఎక్కువ కాలం బెంగళూరులో ఉంటున్నందున రాష్ట్ర పరిస్థితులపై ఆయన అవగాహన కోల్పోతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ వ్యవహార శైలితో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు విసిగిపోయినందునే క్యాడర్ చేజారకుండా ఉండేందుకు ఊహాజనిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అబద్ధాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు నిషేధిత సంస్థల మాదిరిగా జగన్ వ్యవహరిస్తున్నారని మంత్రి మండిపడ్డారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి నీటిని విడుదల చేయడాన్ని తప్పుపడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రైతు వ్యతిరేకులమని చాటుకుంటున్నారని పార్థసారథి ధ్వజమెత్తారు.
'5 సంవత్సరాలు వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసింది. ఇప్పుడు పిరికివాళ్లలా శాసనసభకు రాకుండా ఏం చేస్తున్నారు. మండలిలో సంఖ్యాబలం ఉంది కదా అక్కడెందుకు ఎల్నినో గురించి చర్చ పెట్టలేదు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయండని ఎందుకు చెప్పలేదు. తలాతోక లేని ప్రెస్మీట్లు పెట్టి మొసలి కన్నీరు ఆపి ప్రజలకు మేలు చేస్తే బాగుంటుంది.' - కొలుసు పార్థసారథి, మంత్రి